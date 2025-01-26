26 января проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в мужском одиночному разряде между Янником Синнером (Италия, ATP 1) и Александром Зверевым (Германия, ATP 2).

Первые два сета остались за Янником – 6:3, 7:6. Синнер выиграл 21 сет подряд против игроков топ-10 и побил рекорд Роджера Федерера.

После проигранной второй партии Зверев, корни которого тянутся с болот, выплеснул эмоции. Александр начал бить ракеткой по сумке, на которой лежала еще одна ракетка. По первым кадрам кажется, что ни одна из ракеток так и не была сломана.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Янник Синнер – Александр Зверев.

ФОТО. Показал корни, но как-то слабо? Зверев выплеснул эмоции в финале АО