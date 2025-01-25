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  4. Микель АРТЕТА: «Я очень зол. Это же настолько очевидно»
Англия
25 января 2025, 21:12 |
2330
0

Микель АРТЕТА: «Я очень зол. Это же настолько очевидно»

Наставник «канониров» раскритиковал решение удалить Майлза Льюиса-Скелли

25 января 2025, 21:12 |
2330
0
Микель АРТЕТА: «Я очень зол. Это же настолько очевидно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В субботу, 25 января, прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Минимальную победу в матче одержали «канониры» (1:0), у которых на 43-й минуте был удален защитник Майлз Льюис-Скелли. Наставник лондонцев Микель Артета раскритиковал решение удалить фулбека.

«Это же настолько очевидно [что красной не было]. Я очень зол, оставляю этот момент на ваше усмотрение. Потому что это очень очевидно. Не думаю, что мои слова помогут. Я не получил никаких объяснений от официальных лиц матча. Апелляция? Это решать клубу, но возможно это решение отменят, потому что это очевидный момент», – отметил Артета.

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Вулверхэмптон Арсенал Лондон удаление (красная карточка) Английская Премьер-лига Александр Зинченко Майлз Льюис-Скелли
Дмитро Олійник Источник: BBC
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