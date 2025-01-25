Микель АРТЕТА: «Я очень зол. Это же настолько очевидно»

В субботу, 25 января, прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Минимальную победу в матче одержали «канониры» (1:0), у которых на 43-й минуте был удален защитник Майлз Льюис-Скелли. Наставник лондонцев Микель Артета раскритиковал решение удалить фулбека.

«Это же настолько очевидно [что красной не было]. Я очень зол, оставляю этот момент на ваше усмотрение. Потому что это очень очевидно. Не думаю, что мои слова помогут. Я не получил никаких объяснений от официальных лиц матча. Апелляция? Это решать клубу, но возможно это решение отменят, потому что это очевидный момент», – отметил Артета.