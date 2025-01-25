Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Конкурент Зинченко получил странную красную карточку, игроки в шоке
Англия
25 января 2025, 19:24 | Обновлено 25 января 2025, 19:28
1165
2

ФОТО. Конкурент Зинченко получил странную красную карточку, игроки в шоке

Льюис-Скелли заработал удаление

25 января 2025, 19:24 | Обновлено 25 января 2025, 19:28
1165
2
ФОТО. Конкурент Зинченко получил странную красную карточку, игроки в шоке
Sky Sports

Арсенал в матче чемпионата Англии против Вулверхэмптона на 43-й минуте в очередной раз остался в меньшинстве, когда за небольшое касание к сопернику прямую красную получил левый защитник и конкурент Александра Зинченко Майлз Льюис-Скелли.

Лондонская команда остается лидером сезона АПЛ по количеству удалений. Благо для команды Микеля Артеты, позже красную заработал и игрок соперника, а Арсенал выиграл 1:0 и сохранил отставание от Ливерпуля шесть очков.

Игроки гостей были шокированы решением арбитра Майкла Оливера, а эксперты на британском телевидении назвали удаление странным.

По теме:
ВИДЕО. Манчестер Сити забил Челси гол в раздевалку и сравнял счет
ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу
Манчестер Сити – Челси. Топ-матч АПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Майлз Льюис-Скелли Арсенал Лондон Александр Зинченко удаление (красная карточка) Вулверхэмптон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Футбол | 25 января 2025, 14:36 68
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана

Голкипер киевского клуба перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

Центральный матч тура. Известны стартовые составы на игру Ман Сити – Челси
Футбол | 25 января 2025, 18:24 0
Центральный матч тура. Известны стартовые составы на игру Ман Сити – Челси
Центральный матч тура. Известны стартовые составы на игру Ман Сити – Челси

Поединок начнется в 19:30

Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Футбол | 25.01.2025, 08:39
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25.01.2025, 09:02
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Биатлон | 24.01.2025, 20:23
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashko57
С такой тактикой игры Артеты травмы игроков, удаления, потеря очков в проходных матчах будут только увеличиваться. Не быть такому Арсеналу и с таким тренером чемпионом. А жаль, команда этого заслуживает вопреки своему тренеру. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
24.01.2025, 18:57 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
24.01.2025, 19:10
Бокс
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
25.01.2025, 03:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем