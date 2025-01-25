ФОТО. Конкурент Зинченко получил странную красную карточку, игроки в шоке

Арсенал в матче чемпионата Англии против Вулверхэмптона на 43-й минуте в очередной раз остался в меньшинстве, когда за небольшое касание к сопернику прямую красную получил левый защитник и конкурент Александра Зинченко Майлз Льюис-Скелли.

Лондонская команда остается лидером сезона АПЛ по количеству удалений. Благо для команды Микеля Артеты, позже красную заработал и игрок соперника, а Арсенал выиграл 1:0 и сохранил отставание от Ливерпуля шесть очков.

Игроки гостей были шокированы решением арбитра Майкла Оливера, а эксперты на британском телевидении назвали удаление странным.