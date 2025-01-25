Визит Реброва не вдохновил. Колос проиграл клубу из Косово

«Колос» ко второй части сезона готовится в Турции. Расположение команды посетил тренер сборной Украины Сергей Ребров. Визит наставника сборной не вдохновил игроков «Колоса» и они в контрольном матче уступили «Приштине».

В чемпионате Косово «Приштина» идет на четвертом месте. От лидера команда отстает на 13 очков.

«Приштина» открыла счет после точного удара Гнапи на 21-й минуте. После перерыва косовский клуб увеличил преимущество. «Колос» смог сократить отставание, но уйти от поражения украинской команде не удалось.

Товарищеский матч. 25 января. Турция.

«Колос» – «Приштина» (Косово) – 1:2

Голы: Безручук (69) - Гнапи (21), ? (56).