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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 18:08 | Обновлено 25 января 2025, 18:48
143
0

Визит Реброва не вдохновил. Колос проиграл клубу из Косово

«Колос» в контрольном матче уступил «Приштине» со счетом 1:2

25 января 2025, 18:08 | Обновлено 25 января 2025, 18:48
143
0
Визит Реброва не вдохновил. Колос проиграл клубу из Косово
ФК Колос

«Колос» ко второй части сезона готовится в Турции. Расположение команды посетил тренер сборной Украины Сергей Ребров. Визит наставника сборной не вдохновил игроков «Колоса» и они в контрольном матче уступили «Приштине».

В чемпионате Косово «Приштина» идет на четвертом месте. От лидера команда отстает на 13 очков.

«Приштина» открыла счет после точного удара Гнапи на 21-й минуте. После перерыва косовский клуб увеличил преимущество. «Колос» смог сократить отставание, но уйти от поражения украинской команде не удалось.

Товарищеский матч. 25 января. Турция.

«Колос» – «Приштина» (Косово) – 1:2

Голы: Безручук (69) - Гнапи (21), ? (56).

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Колос Ковалевка Приштина контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: Instagram
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