Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ребров посетил тренировочный лагерь Колоса в Турции
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 14:30 |
190
0

ФОТО. Ребров посетил тренировочный лагерь Колоса в Турции

Главный тренер сборной Украины продолжает просмотр кандидатов

25 января 2025, 14:30 |
190
0
ФОТО. Ребров посетил тренировочный лагерь Колоса в Турции
Instagram. Сергей Ребров и ФК Колос

«Колос» проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. У команды запланирован ряд спаррингов. Первый из них пройдет 25 января.

Расположение «Колоса» посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Наставник национальной команды пообщался с футболистами и тренерским штабом «Колоса».

В Турцию Ребров прибыл из Испании. Там он приехал в лагерь черкасского ЛНЗ и понаблюдал за работой игроков на тренировках. Также Сергей Ребров посетил спарринг киевского «Динамо» в Турции.

Ранее сообщалось, что Ребров посетил контрольный поединок «Александрии» против «Баника».

По теме:
Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Неудачный старт. Оболонь уступила в первом матче на сборах
Полесье – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сергей Ребров Колос Ковалевка учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу
Сергій Турчак
Сергій Турчак Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Футбол | 25 января 2025, 08:39 0
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент

Наибольшее признание досталось Роберту Левандовски

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25 января 2025, 03:07 1
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса

Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Футбол | 25.01.2025, 14:36
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Биатлон | 24.01.2025, 16:31
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 25.01.2025, 14:31
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
23.01.2025, 09:39
Футбол
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
24.01.2025, 09:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем