ФОТО. Ребров посетил тренировочный лагерь Колоса в Турции

«Колос» проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. У команды запланирован ряд спаррингов. Первый из них пройдет 25 января.

Расположение «Колоса» посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Наставник национальной команды пообщался с футболистами и тренерским штабом «Колоса».

В Турцию Ребров прибыл из Испании. Там он приехал в лагерь черкасского ЛНЗ и понаблюдал за работой игроков на тренировках. Также Сергей Ребров посетил спарринг киевского «Динамо» в Турции.

Ранее сообщалось, что Ребров посетил контрольный поединок «Александрии» против «Баника».