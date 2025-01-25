ФОТО. Ребров посетил контрольный поединок Александрии против Баника

Большая часть клубов УПЛ зимние тренировочные сборы проводят в Турции. Этим воспользовался главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и посетил расположение «Александрии». Ребров пообщался с Русланом Ротанем и посмотрел матч «Александрии» против «Баника».

«Александрия» результатом не порадовала. Подопечные Руслана Ротаня пропустили по голу в конце каждого из таймов и уступили со счетом 0:2.

И все же определенную информацию Сергей Ребров получил. Возможно, кого-то из «Александрии» мы увидим в составе сборной. Ведь не зря команда идет на втором месте в УПЛ. А дебют Калюжного в сборной в Лиге наций приятно удивил и порадовал болельщиков.

Ранее сообщалось, что Бабич вспомнил скандальный матч УПЛ против «Александрии».