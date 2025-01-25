Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ребров посетил контрольный поединок Александрии против Баника
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 13:01 |
227
0

ФОТО. Ребров посетил контрольный поединок Александрии против Баника

Наставник сборной Украины наблюдает за украинскими игроками

25 января 2025, 13:01 |
227
0
ФОТО. Ребров посетил контрольный поединок Александрии против Баника
Instagram. Сергей Ребров

Большая часть клубов УПЛ зимние тренировочные сборы проводят в Турции. Этим воспользовался главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и посетил расположение «Александрии». Ребров пообщался с Русланом Ротанем и посмотрел матч «Александрии» против «Баника».

«Александрия» результатом не порадовала. Подопечные Руслана Ротаня пропустили по голу в конце каждого из таймов и уступили со счетом 0:2.

И все же определенную информацию Сергей Ребров получил. Возможно, кого-то из «Александрии» мы увидим в составе сборной. Ведь не зря команда идет на втором месте в УПЛ. А дебют Калюжного в сборной в Лиге наций приятно удивил и порадовал болельщиков.

Ранее сообщалось, что Бабич вспомнил скандальный матч УПЛ против «Александрии».

По теме:
Полесье – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо U-19 уступило представителю региональной лиги Германии
Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сергей Ребров Руслан Ротань Александрия Баник Острава сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны
Футбол | 25 января 2025, 08:59 9
«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны
«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны

Артем признался, что некоторые украинские клубы связывались с ним

Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25 января 2025, 09:02 0
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода

Родриго должен стать преемником Мохамеда Салаха в английском клубе

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25.01.2025, 03:07
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 25.01.2025, 14:08
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Биатлон | 24.01.2025, 16:31
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 18
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
23.01.2025, 17:47 5
Бокс
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем