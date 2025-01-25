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  4. «Тоже не выход». Бабич вспомнил скандальный матч УПЛ против Александрии
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 07:27 |
185
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«Тоже не выход». Бабич вспомнил скандальный матч УПЛ против Александрии

Тренер считает, что игра второго круга будет интересной

25 января 2025, 07:27 |
185
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«Тоже не выход». Бабич вспомнил скандальный матч УПЛ против Александрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич вспомнил самый скандальный матч первого круга УПЛ, в котором его команда уступила «Александрии» (0:3). Именно в этой игре бессмысленные удаления получили Богдан Бутко и Иван Петряк.

«Вывод такой, что футбола без эмоций не бывает. Пытаться доносить свое мнение более корректно, без матов. Чтобы это не переходило к личности. Никак не реагировать на события – это тоже не выход. Но можно держать градус и без нецензурной лексики.

Мы ехали в Александрию не ругаться с арбитрами и давать им подсрачники. Это был бы интересный матч, если бы мы доиграли в полных составах. Вышло так, что мы перед игрой второго круга разыграли ажиотаж.

Богдан и Иван понимают, какая у нас сложилась ситуация. Понимают, что подвели команду и самих себя. Мы их поддержали. Дали немного времени отойти психологически, чтобы соскучились по футболу», – сказал Бабич.

Ранее Александр назвал игрока «Черноморца», который не уступает лидеру «Динамо».

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Александр Бабич Богдан Бутко Иван Петряк Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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