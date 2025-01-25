«Тоже не выход». Бабич вспомнил скандальный матч УПЛ против Александрии
Тренер считает, что игра второго круга будет интересной
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич вспомнил самый скандальный матч первого круга УПЛ, в котором его команда уступила «Александрии» (0:3). Именно в этой игре бессмысленные удаления получили Богдан Бутко и Иван Петряк.
«Вывод такой, что футбола без эмоций не бывает. Пытаться доносить свое мнение более корректно, без матов. Чтобы это не переходило к личности. Никак не реагировать на события – это тоже не выход. Но можно держать градус и без нецензурной лексики.
Мы ехали в Александрию не ругаться с арбитрами и давать им подсрачники. Это был бы интересный матч, если бы мы доиграли в полных составах. Вышло так, что мы перед игрой второго круга разыграли ажиотаж.
Богдан и Иван понимают, какая у нас сложилась ситуация. Понимают, что подвели команду и самих себя. Мы их поддержали. Дали немного времени отойти психологически, чтобы соскучились по футболу», – сказал Бабич.
Ранее Александр назвал игрока «Черноморца», который не уступает лидеру «Динамо».
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