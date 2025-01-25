25.01.2025 16:00 - : -
Украина. Премьер лига25 января 2025, 12:37 | Обновлено 25 января 2025, 12:38
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Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
25 января 2025, 12:37 | Обновлено 25 января 2025, 12:38
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Клуб «Колос» Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет косовский клуб «Приштина».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 25 января в 16:00 в Турции.
Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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