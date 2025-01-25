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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
25.01.2025 16:00 - : -
Приштина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 12:37 | Обновлено 25 января 2025, 12:38
27
0

Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

25 января 2025, 12:37 | Обновлено 25 января 2025, 12:38
27
0
Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Клуб «Колос» Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет косовский клуб «Приштина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 25 января в 16:00 в Турции.

Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Приштина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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