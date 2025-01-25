Клуб «Колос» Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет косовский клуб «Приштина».

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Товарищеский матч запланирован на 25 января в 16:00 в Турции.

Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча