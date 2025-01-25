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  4. «Проба А редко отличается от пробы B». Инсайдер – о допинге Мудрика
Англия
25 января 2025, 16:52 |
637
0

«Проба А редко отличается от пробы B». Инсайдер – о допинге Мудрика

Экрем Конур поделился мнением о возможных последствиях скандала с украинцем

25 января 2025, 16:52 |
637
0
«Проба А редко отличается от пробы B». Инсайдер – о допинге Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Английский инсайдер и журналист Экрем Конур прокомментировал допинговый скандал вокруг вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, а также рассказал о возможных последствиях:

«Что касается вероятности отрицательного результата пробы «B» Михаила Мудрика, то в целом такое случается нечасто, когда проба «B» дает результаты, отличающиеся от пробы «А». Это связано с тем, что обе пробы берутся из одного и того же оригинального образца мочи. «Загрязнение» или неправильное обращение с анализами возможны, но такое случается редко.

С точки зрения потенциальной дисквалификации, если Михаила признают виновным в сознательном или бессознательном употреблении запрещенного вещества, ему может угрожать отстранение сроком до 4 лет, согласно правилам ФА.

Это стандартное максимальное наказание, применяемое в подобных случаях, хотя сроки могут быть уменьшены ввиду сотрудничества и особенностей данного дела. Будем надеяться, что эта ситуация решится в пользу Михаила», – сообщил журналист.

Ранее сообщалось, что «Челси» не планирует искать замену для украинского футболиста.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Экрем Конур допинг дисквалификация
Микола Титюк Источник: Legioners.ua
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