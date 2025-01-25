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Испания
25 января 2025, 14:46 |
1130
0

Ждет предложений. Игрок Реала планирует покинуть клуб

Ферлан Менди может начать новый сезон в другом клубе

25 января 2025, 14:46 |
1130
0
Ждет предложений. Игрок Реала планирует покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может покинуть клуб уже летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, 29-летний футболист ожидает предложений от других клубов, хотя ситуация с Альфонсо Дэвисом, который продлит контракт с «Баварией», могла бы мотивировать француза остаться.

В текущем сезоне Ферлан Менди провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Барселона» следят за талантом «Бенфики».

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Реал Мадрид Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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