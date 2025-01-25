Ждет предложений. Игрок Реала планирует покинуть клуб
Ферлан Менди может начать новый сезон в другом клубе
Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может покинуть клуб уже летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, 29-летний футболист ожидает предложений от других клубов, хотя ситуация с Альфонсо Дэвисом, который продлит контракт с «Баварией», могла бы мотивировать француза остаться.
В текущем сезоне Ферлан Менди провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Барселона» следят за талантом «Бенфики».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В топ-3 гонки вошли Тарьей Бе, Стурла Легрейд и Томмазо Джакомель
Мэдисон в трех сетах переиграла первую ракетку мира в финальном матче мейджора