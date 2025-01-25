ФОТО. Новая королева Мельбурна. Церемония награждения после финала Aus Open
25 января Мэдисон Киз одолела Арину Соболенко и стала чемпионкой мейджора
25 января Мэдисон Киз стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2025.
В финале американка, которая в четвертьфинале одолела Элину Свитолину, переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко за 2 часа и 4 минуты со счетом 6:3, 2:6, 7:5.
Киз впервые в карьере выиграла трофей на уровне Grand Slam. Мэдисон прервала винстрик Арины из 20 матчей в Австралии.
После завершения финального поединка состоялась церемония награждения.
ФОТО. Новая королева Мельбурна. Церемония награждения после финала Aus Open
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