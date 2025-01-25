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  4. ВЕРНИДУБ: «Играли против очень сильного оппонента»
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 11:51 |
237
0

ВЕРНИДУБ: «Играли против очень сильного оппонента»

Тренер «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал матч против «Олимпии»

25 января 2025, 11:51 |
237
0
ВЕРНИДУБ: «Играли против очень сильного оппонента»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

«Кривбасс» 24 января провел первый матч на сборах в Испании. Команда со счетом 1:0 победила «Олимпию». Словенский клуб успешно выступает в Лиге конференций и пробился в 1/16 финала турнира.

Результат матча с «Олимпией» прокомментировал тренер «Кривбасса» Виталий Вернидуб. Команде удалось выполнить тренерские установки.

– Поделитесь впечатлениями от матча…

– Мы рады, что удалось победить. Играли против очень сильного оппонента, мощно выступающего на евроарене. Это наш первый поединок в этом году. Ребята молодцы, они получают немалые нагрузки на сборах. К тому же, после матча также получают нагрузку в виде беговой работы. Некоторые моменты нас очень порадовали, ведь играли против соперника по тактической схеме 5-2-3. Это тяжелая схема, которая нам нелегко дается, поэтому удовлетворены. Двигаемся дальше.

– Какую информацию вам дал спарринг?

– Проанализируем более подробно все после игры. Но прежде всего важно было посмотреть, как мы будем играть против мяча, против этой схемы. Это было очень важно. Хотели посмотреть, как при таких условиях будем строить свои атаки. Да, некоторые моменты нам удавались, где-то были проблемы. Будем над этим работать в дальнейшем.

- Травма Микитишина в первом тайме. Есть ли информация, что с Артуром?

– На первый взгляд, ничего серьезного. Был неприятный удар по ноге. Желаем Артуру скорее вернуться в общую группу, ведь впереди много беговой работы, которую нужно выполнять.

Ранее сообщалось, что Драмбаев объяснил, почему перешел в ЛНЗ из «Кривбасса».

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Сергій Турчак Источник: ФК Кривбасс
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