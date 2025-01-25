ВИДЕО. Драмбаев объяснил, почему перешел в ЛНЗ из Кривбасса

Украинский защитник Александр Драмбаев, недавно подписавший контракт с черкасским ЛНЗ, объяснил, почему решил продолжить карьеру в клубе, который тренирует Роман Григорчук.

– Приветствуем, Александр. Как обстоят дела, как настроение?

– Спасибо за приветствие. Рад присоединиться к команде, уже с нетерпением жду, когда начну тренироваться с командой.

– С кем, из футболистов ЛНЗ, ты был знаком переходу сюда?

– Да, много ребят, с которыми я знаком. Поиграли и в «Мариуполе», и в «Шахтере».

– Стало ли для тебя неожиданностью то, что ты начал сборы с «Кривбассом» в Испании, но переехал в ЛНЗ?

– Скажем так, я знал, что есть определенный интерес от команды ЛНЗ, но не знал, когда именно это произойдет и перееду ли я к вам. В какой-то мере, да – можно сказать, что это неожиданно.

– Был ли у тебя разговор с Романом Григорчуком?

– Да, приехал и он уже ждал меня. Поговорили минутки две-три. Сказал, что он очень рад видеть меня. Хочу побеждать в каждой игре и доказывать, что мы можем играть в замечательный футбол, – сказал Александр.