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  4. ВИДЕО. Драмбаев объяснил, почему перешел в ЛНЗ из Кривбасса
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 08:43 |
476
0

ВИДЕО. Драмбаев объяснил, почему перешел в ЛНЗ из Кривбасса

Захисник хоче швидше розпочати підготовку до другої частини чемпіонату

25 января 2025, 08:43 |
476
0
ВИДЕО. Драмбаев объяснил, почему перешел в ЛНЗ из Кривбасса
ФК ЛНЗ. Александр Драмбаев

Украинский защитник Александр Драмбаев, недавно подписавший контракт с черкасским ЛНЗ, объяснил, почему решил продолжить карьеру в клубе, который тренирует Роман Григорчук.

– Приветствуем, Александр. Как обстоят дела, как настроение?

– Спасибо за приветствие. Рад присоединиться к команде, уже с нетерпением жду, когда начну тренироваться с командой.

– С кем, из футболистов ЛНЗ, ты был знаком переходу сюда?

– Да, много ребят, с которыми я знаком. Поиграли и в «Мариуполе», и в «Шахтере».

– Стало ли для тебя неожиданностью то, что ты начал сборы с «Кривбассом» в Испании, но переехал в ЛНЗ?

– Скажем так, я знал, что есть определенный интерес от команды ЛНЗ, но не знал, когда именно это произойдет и перееду ли я к вам. В какой-то мере, да – можно сказать, что это неожиданно.

– Был ли у тебя разговор с Романом Григорчуком?

– Да, приехал и он уже ждал меня. Поговорили минутки две-три. Сказал, что он очень рад видеть меня. Хочу побеждать в каждой игре и доказывать, что мы можем играть в замечательный футбол, – сказал Александр.

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Александр Драмбаев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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