ВИДЕО. Драмбаев объяснил, почему перешел в ЛНЗ из Кривбасса
Захисник хоче швидше розпочати підготовку до другої частини чемпіонату
Украинский защитник Александр Драмбаев, недавно подписавший контракт с черкасским ЛНЗ, объяснил, почему решил продолжить карьеру в клубе, который тренирует Роман Григорчук.
– Приветствуем, Александр. Как обстоят дела, как настроение?
– Спасибо за приветствие. Рад присоединиться к команде, уже с нетерпением жду, когда начну тренироваться с командой.
– С кем, из футболистов ЛНЗ, ты был знаком переходу сюда?
– Да, много ребят, с которыми я знаком. Поиграли и в «Мариуполе», и в «Шахтере».
– Стало ли для тебя неожиданностью то, что ты начал сборы с «Кривбассом» в Испании, но переехал в ЛНЗ?
– Скажем так, я знал, что есть определенный интерес от команды ЛНЗ, но не знал, когда именно это произойдет и перееду ли я к вам. В какой-то мере, да – можно сказать, что это неожиданно.
– Был ли у тебя разговор с Романом Григорчуком?
– Да, приехал и он уже ждал меня. Поговорили минутки две-три. Сказал, что он очень рад видеть меня. Хочу побеждать в каждой игре и доказывать, что мы можем играть в замечательный футбол, – сказал Александр.
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