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  4. Рома может отправить конкурента Довбика в клуб, которому отказал Яремчук
Италия
25 января 2025, 07:41 |
288
1

Рома может отправить конкурента Довбика в клуб, которому отказал Яремчук

Эльдор Шомуродов близок к очередной аренде

25 января 2025, 07:41 |
288
1
Рома может отправить конкурента Довбика в клуб, которому отказал Яремчук
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Римская «Рома» планирует отправить в аренду конкурента Артема Довбика – форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

По информации Corriere dello Sport, на форварда «волков» активно претендует аутсайдер итальянского чемпионата – «Венеция», которому отказал форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.

Сообщается, что Шомуродов отправится в очередную аренду, чтобы убедить новую команду заключить с ним полноценный контракт в конце сезона.

Эльдор присоединился к «Роме» с «Дженоа» летом 2021-го за 19,6 млн евро. С этого времени форвард успел поиграть на правах аренды в составе «Специи» и «Кальяри».

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Эльдор Шомуродов Артем Довбик Роман Яремчук Серия A Рома Рим чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Венеция
Олег Вахоцкий Источник: Corriere dello Sport
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Saar
Та відправте його до любителів узбеків-МС🤣🤣 
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