Рома может отправить конкурента Довбика в клуб, которому отказал Яремчук

Римская «Рома» планирует отправить в аренду конкурента Артема Довбика – форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

По информации Corriere dello Sport, на форварда «волков» активно претендует аутсайдер итальянского чемпионата – «Венеция», которому отказал форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.

Сообщается, что Шомуродов отправится в очередную аренду, чтобы убедить новую команду заключить с ним полноценный контракт в конце сезона.

Эльдор присоединился к «Роме» с «Дженоа» летом 2021-го за 19,6 млн евро. С этого времени форвард успел поиграть на правах аренды в составе «Специи» и «Кальяри».