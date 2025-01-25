Рома может отправить конкурента Довбика в клуб, которому отказал Яремчук
Эльдор Шомуродов близок к очередной аренде
Римская «Рома» планирует отправить в аренду конкурента Артема Довбика – форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
По информации Corriere dello Sport, на форварда «волков» активно претендует аутсайдер итальянского чемпионата – «Венеция», которому отказал форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.
Сообщается, что Шомуродов отправится в очередную аренду, чтобы убедить новую команду заключить с ним полноценный контракт в конце сезона.
Эльдор присоединился к «Роме» с «Дженоа» летом 2021-го за 19,6 млн евро. С этого времени форвард успел поиграть на правах аренды в составе «Специи» и «Кальяри».
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