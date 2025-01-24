ОФИЦИАЛЬНО. От Малиновского к Довбику. Рома подписала голкипера
Пьерлуиджи Голлини стал футболистом «волков»
Римская «Рома» официально объявила о переходе принадлежащего «Аталанте» итальянского голкипера Пьерлуиджи Голлини. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Transfermarkt раскрывает скромную стоимость трансфера – 800 тысяч евро. Официальной информации о финансовой составляющей перехода нет.
Нынешний сезон Пьерлуиджи начал основным в Дженоа, однако напропускал 15 голов в 7 матчах и снова сел на скамью запасных. Клуб Малиновского легко согласился на досрочный разрыв аренды вратаря из Аталанты.
Ранее сообщалось, что в Италии оценили игру Артема Довбика в Лиге Европы.
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