ОФИЦИАЛЬНО. От Малиновского к Довбику. Рома подписала голкипера

Римская «Рома» официально объявила о переходе принадлежащего «Аталанте» итальянского голкипера Пьерлуиджи Голлини. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Transfermarkt раскрывает скромную стоимость трансфера – 800 тысяч евро. Официальной информации о финансовой составляющей перехода нет.

Нынешний сезон Пьерлуиджи начал основным в Дженоа, однако напропускал 15 голов в 7 матчах и снова сел на скамью запасных. Клуб Малиновского легко согласился на досрочный разрыв аренды вратаря из Аталанты.

Ранее сообщалось, что в Италии оценили игру Артема Довбика в Лиге Европы.