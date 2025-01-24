Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. От Малиновского к Довбику. Рома подписала голкипера
Италия
24 января 2025, 16:19 | Обновлено 24 января 2025, 16:39
830
0

ОФИЦИАЛЬНО. От Малиновского к Довбику. Рома подписала голкипера

Пьерлуиджи Голлини стал футболистом «волков»

24 января 2025, 16:19 | Обновлено 24 января 2025, 16:39
830
0
ОФИЦИАЛЬНО. От Малиновского к Довбику. Рома подписала голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Голлини

Римская «Рома» официально объявила о переходе принадлежащего «Аталанте» итальянского голкипера Пьерлуиджи Голлини. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Transfermarkt раскрывает скромную стоимость трансфера – 800 тысяч евро. Официальной информации о финансовой составляющей перехода нет.

Нынешний сезон Пьерлуиджи начал основным в Дженоа, однако напропускал 15 голов в 7 матчах и снова сел на скамью запасных. Клуб Малиновского легко согласился на досрочный разрыв аренды вратаря из Аталанты.

Ранее сообщалось, что в Италии оценили игру Артема Довбика в Лиге Европы.

По теме:
«Нервный». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
«Не могу дождаться». Малиновский рассказал, когда снова сыграет за Дженоа
Источник: Гарначо согласился перейти в Наполи, но есть нюанс
Пьерлуиджи Голлини Аталанта Дженоа Рома Рим трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рома
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Футбол | 24 января 2025, 06:23 15
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф

Вечером 23 января состоялись поединки 7-го тура Лиги Европы

Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Теннис | 24 января 2025, 08:28 0
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open

24 января Новак снялся с поединка против Александра Зверева после проигранного первого сета

Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
Теннис | 24.01.2025, 10:16
Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Араухо. Барселона продлила контракт с защитником
Футбол | 24.01.2025, 15:06
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Араухо. Барселона продлила контракт с защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Араухо. Барселона продлила контракт с защитником
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Футбол | 24.01.2025, 09:03
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
23.01.2025, 09:00
Бокс
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 7
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 8
Хоккей
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
23.01.2025, 07:11 4
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 8
Теннис
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 18
Футбол
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
22.01.2025, 20:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем