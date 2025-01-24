«Не могу дождаться». Малиновский рассказал, когда снова сыграет за Дженоа

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал о своем восстановлении и озвучил сроки возвращения на футбольное поле.

Можете ли указать дату возвращения?

Нет, потому что ожидания с риском... рисковать не имело бы смысла. Это может занять две недели, месяц или полторы. Многое будет зависеть от ответов, которые я получу на месте. Но я могу дождаться возвращения к игре.

Вы боялись, что придется прекратить играть?

Мы знаем, что есть примеры игроков, вынужденных останавливаться после серьезных травм, после нескольких операций. Я, честно говоря, не делал, я никогда не боялся, что не выйду на поле снова. Тот факт, что я порвал крестообразную связку, когда играл за «Генк», наверное, помог Я был позади восьми месяцев, я уже знал, что такую ​​серьезную травму можно преодолеть, я так скучаю по игре, слишком много пропустил, и я не могу дождаться возвращения, чтобы помочь команде, – сказал Руслан.

Лечение и реабилитация требовали значительного времени, но благодаря упорной работе и поддержке медицинского штаба Руслан смог преодолеть этот сложный период.

Возвращение к работе с мячом является важным этапом для полного восстановления. Футболист отмечал, что не планирует спешить и хочет быть полностью готов к возвращению на поле.