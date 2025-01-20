ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник для Малиновского. Дженоа арендовал полузащитника

28-летний ивуарийский полузащитник «Вест Хэма» Максвел Корне продолжит карьеру в «Дженоа».

Аренда игрока рассчитана до завершения сезона.

В первой половине сезона Корне выступал также в аренде, но в английском «Саутгемптоне». Там ему не удалось проявить себя, ведь он сыграл лишь два матча в Английской Премьер-лиге.

Теперь Максвел Корне стал одноклубником украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Руслан получил травму лодыжки в матче 5-го тура итальянской Серии А против «Венеции» (0:2). Украинец долго восстанавливался, но сейчас уже начал тренировки с командой.