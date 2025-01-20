ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник для Малиновского. Дженоа арендовал полузащитника
Итальянский клуб арендовал у «Вест Хэма» ивуарийца – Максвела Корне
28-летний ивуарийский полузащитник «Вест Хэма» Максвел Корне продолжит карьеру в «Дженоа».
Аренда игрока рассчитана до завершения сезона.
В первой половине сезона Корне выступал также в аренде, но в английском «Саутгемптоне». Там ему не удалось проявить себя, ведь он сыграл лишь два матча в Английской Премьер-лиге.
Теперь Максвел Корне стал одноклубником украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Руслан получил травму лодыжки в матче 5-го тура итальянской Серии А против «Венеции» (0:2). Украинец долго восстанавливался, но сейчас уже начал тренировки с командой.
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