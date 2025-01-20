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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник для Малиновского. Дженоа арендовал полузащитника
Италия
20 января 2025, 22:18 |
515
0

ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник для Малиновского. Дженоа арендовал полузащитника

Итальянский клуб арендовал у «Вест Хэма» ивуарийца – Максвела Корне

20 января 2025, 22:18 |
515
0
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник для Малиновского. Дженоа арендовал полузащитника
Genoacfc. Максвел Корне

28-летний ивуарийский полузащитник «Вест Хэма» Максвел Корне продолжит карьеру в «Дженоа».

Аренда игрока рассчитана до завершения сезона.

В первой половине сезона Корне выступал также в аренде, но в английском «Саутгемптоне». Там ему не удалось проявить себя, ведь он сыграл лишь два матча в Английской Премьер-лиге.

Теперь Максвел Корне стал одноклубником украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Руслан получил травму лодыжки в матче 5-го тура итальянской Серии А против «Венеции» (0:2). Украинец долго восстанавливался, но сейчас уже начал тренировки с командой.

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Дженоа Вест Хэм аренда игрока трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Руслан Малиновский травма травма лодыжки
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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