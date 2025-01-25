Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Australian Open
25 января 2025, 03:45 |
184
2

Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025

Решающий поединок австралийского мейджора пройдет 25 января в 10:30 по Киеву

25 января 2025, 03:45 |
184
2
Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
WTA. Арина Соболенко и Мэдисон Киз

25 января состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском одиночном разряде.

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко (WTA 1). Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.

Букмекерские конторы оценили шансы американки завоевать трофей. На победу Киз можно поставить с коэффициентом 3.80.

Трофей Соболенко котируется по 1.29. На 2:0 от Киз коэффициент составляет 7.60, а на победу Арины в двух партиях – 1.87.

Минимум сет от Мэдисон расценивается в 1.93. Минимальный тотал за цифры 1.50+ – больше 19.5 (1.57).

Основные котировки на финал AO-2025 Киз – Соболенко:

  • Победа Киз – 3.80
  • Победа Соболенко – 1.29
  • Победа Киз 2:0 – 7.60
  • Победа Соболенко 2:0 – 1.87
  • Тотал геймов больше 19.5 – 1.57

Sport.ua подготовил анонс предстоящего финала, а также проведет видеотрансляцию.

По теме:
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джокович отреагировал на свист трибун после отказа продолжать полуфинал АО
Расписание финальных матчей Australian Open 2025
котировки букмекеров азарт ставки Арина Соболенко Мэдисон Киз Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Футбол | 24 января 2025, 19:53 15
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро

Украинский игрок может оказаться в чемпионате Испании в Атлетико Мадрид

«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Бокс | 24 января 2025, 07:53 1
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре

Сауль Альварес высоко оценил уровень украинского бойца

Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
Бокс | 25.01.2025, 00:35
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
Не из УПЛ. Источник назвал клуб, с которым подпишет контракт Калюжный
Футбол | 24.01.2025, 11:03
Не из УПЛ. Источник назвал клуб, с которым подпишет контракт Калюжный
Не из УПЛ. Источник назвал клуб, с которым подпишет контракт Калюжный
СИННЕР – о победе над Шелтоном, финале со Зверевым и отказе Джоковича
Теннис | 24.01.2025, 19:40
СИННЕР – о победе над Шелтоном, финале со Зверевым и отказе Джоковича
СИННЕР – о победе над Шелтоном, финале со Зверевым и отказе Джоковича
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Love_Rybakinu_and_Shakhtar
Да пусть не мечтают, сегодня американке покажут ее место
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 7
Футбол
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
23.01.2025, 18:55
Биатлон
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 18
Футбол
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
23.01.2025, 09:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем