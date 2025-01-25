Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Решающий поединок австралийского мейджора пройдет 25 января в 10:30 по Киеву
25 января состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском одиночном разряде.
Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко (WTA 1). Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.
Букмекерские конторы оценили шансы американки завоевать трофей. На победу Киз можно поставить с коэффициентом 3.80.
Трофей Соболенко котируется по 1.29. На 2:0 от Киз коэффициент составляет 7.60, а на победу Арины в двух партиях – 1.87.
Минимум сет от Мэдисон расценивается в 1.93. Минимальный тотал за цифры 1.50+ – больше 19.5 (1.57).
Основные котировки на финал AO-2025 Киз – Соболенко:
- Победа Киз – 3.80
- Победа Соболенко – 1.29
- Победа Киз 2:0 – 7.60
- Победа Соболенко 2:0 – 1.87
- Тотал геймов больше 19.5 – 1.57
Sport.ua подготовил анонс предстоящего финала, а также проведет видеотрансляцию.
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