Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025

25 января состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском одиночном разряде.

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко (WTA 1). Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.

Букмекерские конторы оценили шансы американки завоевать трофей. На победу Киз можно поставить с коэффициентом 3.80.

Трофей Соболенко котируется по 1.29. На 2:0 от Киз коэффициент составляет 7.60, а на победу Арины в двух партиях – 1.87.

Минимум сет от Мэдисон расценивается в 1.93. Минимальный тотал за цифры 1.50+ – больше 19.5 (1.57).

Основные котировки на финал AO-2025 Киз – Соболенко:

Победа Киз – 3.80

Победа Соболенко – 1.29

Победа Киз 2:0 – 7.60

Победа Соболенко 2:0 – 1.87

Тотал геймов больше 19.5 – 1.57

Sport.ua подготовил анонс предстоящего финала, а также проведет видеотрансляцию.