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Australian Open
24 января 2025, 16:11 | Обновлено 24 января 2025, 16:42
371
0

Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на финал Australian Open

Поединок состоится 25 января, ориентировочное время начала игры – 10:30

24 января 2025, 16:11 | Обновлено 24 января 2025, 16:42
371
0
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Коллаж Sport.ua

25 января финальный матч на Aus Open проведут Арина Соболенко (WTA 1) и Мэдисон Киз (США, WTA 14). Начало матча запланировано на 10:30 по киевскому времени.

Арина Соболенко

Первая ракетка мира добралась до финала, ничего неожиданного в этом нет, хотя свое превосходство надо доказывать на корте. За всю турнирную дистанцию Соболенко отдала всего один сет, тот матч в четвертьфинале против Павлюченковой и был самым сложным. А в полуфинале белоруска довольно легко обыграла свою подругу Паулу Бадосу.

Очень важно, остались ли силы перед финалом, Соболенко на шесть матчей потратила 9 часов 21 минуту, поэтому нельзя сказать, что она очень устала. Во всех играх белоруска обыгрывала своих соперниц по виннерсам, при этом, в большинстве встреч делала больше невынужденных ошибок, по сравнению с визави.

Первая подача у спортсменки проходит в больше 60% случаев, хотя скорость не впечатляет, от 160 до 170 км в среднем, по этому показателю она уступала Бадосе и Андреевой, где-то на равных была с Павлюченковой. Соболенко опасна в розыгрышах, она пытается бить мощно и остро, нередко рискует, от чего и большое количество невынужденных ошибок. Все ждали ее финала против Свентек, посмотрим, будет ли легче против мотивированной американки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Мэдисон Киз

Выход в финал Киз можно считать главной сенсацией турнира, хотя американка это заслужила, к тому же это опытный боец, не сравнить, когда в финале US Open 2021 играли малоизвестные Радукану и Фернандес. К тому же, для спортсменки это второй финал мейджора, свой первый она проиграла на домашнем шлеме в 2017-м году.

Конечно, победы над Рыбакиной (WTA 7) и Свитолиной (WTA 27), это весьма солидно, однако, главного успеха американка добилась в полуфинале против Иги Свентек (2), которая была в отличной форме. В первом сете против грозной полячки Киз уступала 2:5, отыграла сетбол, вела дело до тай-брейка, где все-таки уступила, блестящим был второй сет для американки – 6:1. В третьем сете Киз проиграла свою подачу при счете 5:5, соперница подавала на матч, даже пришлось отыграть один матчбол, но в итоге удалось сделать обратный брейк, поэтому дело дошло до тай-брейка, там американка вырвала победу 10:8.

На этом турнире теннисистка провела на корте на два часа больше, чем предстоящая соперница, а точнее 11 часов 23 минуты, хотя этот фактор не должен значительно повлиять на уровень выносливости.

Стоит отметить агрессивный стиль спортсменки, показательно выглядят цифры 36:22 по виннерсам, это дорогого стоит, хотя 41 невынужденная ошибка это много. У теннисистки сильная подача и отличный форхенд, что и позволяют бороться сейчас за титул. Киз 29 лет, еще одной возможности выиграть шлем может не представиться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Личные встречи

Теннисистки играли между собой пять раз, счет 4:1 в пользу белорусской спортсменки. Самым важным и памятным был полуфинал US Open 2023 года, тогда Киз взяла первый сет 6:0, вела во второй партии 4:2, потом в третьем сете тоже 4:2, а в итоге проиграла 6:7, 6:7.

Прогноз на матч

Вполне ожидаемо Соболенко фаворит на бумаге, букмекеры принимают ставки на ее победу с коэффициентом 1,33, кто верит в сенсацию, может взять успех Киз – 3,5. Никому не нужна дополнительная мотивация, американка может выиграть первый шлем в карьере, а белоруска в третий раз подряд этот турнир. Думаю, в противостоянии таких теннисисток борьба может затянуться, поэтому поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
25.01.2025 -
10:30
Мэдисон Киз
Тотал геймов больше 20.5 1.75 Сделать ставку
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Арина Соболенко Мэдисон Киз Australian Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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