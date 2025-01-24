Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Australian Open 2025 25 января в 10:30
25 января состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском одиночном разряде.
Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко (WTA 1). Поединок состоится 1-м запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Соболенко.
На счету Арины 3 трофея на турнирах Grand Slam. Киз постарается выиграть свой первый титул.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 января состоялись поединки 7-го тура Лиги Европы
Поединок состоится 24 января, ориентировочное время начала встречи – 10:30 по Киеву