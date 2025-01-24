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  4. Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
24 января 2025, 16:31 |
133
0

Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Australian Open 2025 25 января в 10:30

24 января 2025, 16:31 |
133
0
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 января состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском одиночном разряде.

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко (WTA 1). Поединок состоится 1-м запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Соболенко.

На счету Арины 3 трофея на турнирах Grand Slam. Киз постарается выиграть свой первый титул.

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Арина Соболенко Мэдисон Киз смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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