Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 января состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском одиночном разряде.

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко (WTA 1). Поединок состоится 1-м запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.

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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Соболенко.

На счету Арины 3 трофея на турнирах Grand Slam. Киз постарается выиграть свой первый титул.

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