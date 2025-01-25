Это безумие. Британский журналист – о возможном уходе Зинченко из Арсенала

Журналист Goal.com Чарльз Уоттс на своем YouTube-канале прокомментировал возможный уход украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала»:

«Он чувствует, что один из многих игроков в команде, и я не хочу, чтобы кто-то покинул клуб. Но считаю, что Зинченко – это тот игрок, без которого мы могли бы справиться.

Я знаю, что это безумие, что он уйдет, так и не сыграв на позиции «восьмерки» в составе «Арсенала». Но я не сильно разочарован из-за этого.

Да, было бы неплохо на каком-то этапе увидеть его на этой позиции. Но я не опустошен из-за этого. Потому что не думаю, что он сыграл бы какую-то ключевую роль для выигрыша того или иного трофея».

Ранее сообщалось, что топ-клуб Ла Лиги Атлетико Мадрид выложить за трансфер Зинченко 20 млн евро. Одним из главных кандидатов на переход украинца является клуб немецкой Бундеслиги – дортмундская «Боруссия».