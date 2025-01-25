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Англия
25 января 2025, 00:27 | Обновлено 25 января 2025, 00:45
130
0

Это безумие. Британский журналист – о возможном уходе Зинченко из Арсенала

Чарльз Уоттс поделился мнением о слухах про украинского футболиста

25 января 2025, 00:27 | Обновлено 25 января 2025, 00:45
130
0
Это безумие. Британский журналист – о возможном уходе Зинченко из Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист Goal.com Чарльз Уоттс на своем YouTube-канале прокомментировал возможный уход украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала»:

«Он чувствует, что один из многих игроков в команде, и я не хочу, чтобы кто-то покинул клуб. Но считаю, что Зинченко – это тот игрок, без которого мы могли бы справиться.

Я знаю, что это безумие, что он уйдет, так и не сыграв на позиции «восьмерки» в составе «Арсенала». Но я не сильно разочарован из-за этого.

Да, было бы неплохо на каком-то этапе увидеть его на этой позиции. Но я не опустошен из-за этого. Потому что не думаю, что он сыграл бы какую-то ключевую роль для выигрыша того или иного трофея».

Ранее сообщалось, что топ-клуб Ла Лиги Атлетико Мадрид выложить за трансфер Зинченко 20 млн евро. Одним из главных кандидатов на переход украинца является клуб немецкой Бундеслиги – дортмундская «Боруссия».

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Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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