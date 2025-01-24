Потерял доверие? Арсенал принял решение касательно трансфера Зинченко
Лондонский клуб готов продать защитника в январе
Лондонский «Арсенал» принял окончательное решение касательно потенциального трансфера защитника Александра Зинченко.
Руководство английского клуба выслушает любые предложения от покупателей и готово отпустить украинца в январе. Тренерский штаб «канониров» считает, что в составе хватает футболистов, которые могут сыграть на позиции левого защитника.
«Арсенал» готов отпустить Зинченко в январе. 28-летний игрок упал в иерархии клуба, выйдя в стартовом составе всего четыре раза в этом сезоне. Защитник покинет клуб, если поступит подходящее предложение. Тренерский штаб «канониров» делает ставку на следующих игроков обороны – Калафьори, Льюис-Скелли, Кивиор, Томиясу, Тимбер и Тирни», – сообщает источник.
В этом сезоне Зинченко провел 13 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Одним из главных кандидатов на украинца считается клуб немецкой Бундеслиги.
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