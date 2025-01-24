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Англия
24 января 2025, 18:31 |
2334
6

Потерял доверие? Арсенал принял решение касательно трансфера Зинченко

Лондонский клуб готов продать защитника в январе

24 января 2025, 18:31 |
2334
6
Потерял доверие? Арсенал принял решение касательно трансфера Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» принял окончательное решение касательно потенциального трансфера защитника Александра Зинченко.

Руководство английского клуба выслушает любые предложения от покупателей и готово отпустить украинца в январе. Тренерский штаб «канониров» считает, что в составе хватает футболистов, которые могут сыграть на позиции левого защитника.

«Арсенал» готов отпустить Зинченко в январе. 28-летний игрок упал в иерархии клуба, выйдя в стартовом составе всего четыре раза в этом сезоне. Защитник покинет клуб, если поступит подходящее предложение. Тренерский штаб «канониров» делает ставку на следующих игроков обороны – Калафьори, Льюис-Скелли, Кивиор, Томиясу, Тимбер и Тирни», – сообщает источник.

В этом сезоне Зинченко провел 13 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Одним из главных кандидатов на украинца считается клуб немецкой Бундеслиги.

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Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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Перець
Бери шинель иди домой
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+1
antt
Придбали Кальяфорі і напевно тепер точно достатньо
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Sp-0007043
Так Артета Зіну вже давно не випускає навіть на заміну. Навіть не спробував його на позиції Цпз. І все це після виходу книги яку написав Зіна. Цікаво що ще такого там написав Зіна крім секретів гри Артети що розлютувало його. Наші журналісти взагалі нічого про написане в його книзі не розповіли а цікаво було б. І взагалі це дурна була ідея писати книгу до завершення кар'єри.
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0
Alex
Как он туда попал изначально  
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0
TarasTaras94
Артета походу ще й злопам'ятний 
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0
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