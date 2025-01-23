Будет официальное предложение. Зинченко покинет Арсенал в январе

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко покинет клуб в январе – в услугах украинского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия».

Изначально немецкая команда планировала побороться за Ренату Вейгу, который выступает за лондонский «Челси», однако он ушел в аренду и теперь будет играть в «Ювентусе».

Руководство «Боруссии» считает укрепление левого фланга защиты приоритетной целью в январе, поэтому готово приложить все усилия, чтобы подписать Александра Зинченко. Именно украинец теперь рассматривается в качестве долгосрочной перспективы на левый фланг обороны.

Немецкий клуб накануне уволил главного тренера Нури Шахина, поэтому в ближайшее время собирается назначить нового специалиста, и сразу после этого сделать «Арсеналу» официальное предложение о трансфере Зинченко.

Украинский защитник потерял место в стартовом составе и периодически выходит на замену. В этом сезоне Зинченко провел 13 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, результативными действиями не отметился.