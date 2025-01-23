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Англия
23 января 2025, 17:22 | Обновлено 23 января 2025, 17:24
2350
5

Будет официальное предложение. Зинченко покинет Арсенал в январе

Дортмундская «Боруссия» считает украинского защитника приоритетной целью

23 января 2025, 17:22 | Обновлено 23 января 2025, 17:24
2350
5
Будет официальное предложение. Зинченко покинет Арсенал в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко покинет клуб в январе – в услугах украинского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия».

Изначально немецкая команда планировала побороться за Ренату Вейгу, который выступает за лондонский «Челси», однако он ушел в аренду и теперь будет играть в «Ювентусе».

Руководство «Боруссии» считает укрепление левого фланга защиты приоритетной целью в январе, поэтому готово приложить все усилия, чтобы подписать Александра Зинченко. Именно украинец теперь рассматривается в качестве долгосрочной перспективы на левый фланг обороны.

Немецкий клуб накануне уволил главного тренера Нури Шахина, поэтому в ближайшее время собирается назначить нового специалиста, и сразу после этого сделать «Арсеналу» официальное предложение о трансфере Зинченко.

Украинский защитник потерял место в стартовом составе и периодически выходит на замену. В этом сезоне Зинченко провел 13 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд Александр Зинченко Ренату Вейга Нури Шахин трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги отставка назначение тренера
Микола Титюк Источник: The Telegraph
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Комментарии 5
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Lulinnha
Посмотрим что будет в ТО. Для него лучше перейти. 
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0
antt
Це коли змінили тренера плани не змінюються?! Але стосовно клубу - Борусія віннер Ліги Чемпіонів. Минулого року навіть пограла але програла в фіналі ЛЧ.
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0
Joseffsss
Якщо це станеться, то Зінченко стане першим українським футболістом який пограє в трьох  топ клубах
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0
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