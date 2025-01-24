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Australian Open
24 января 2025, 23:55 |
398
1

Джокович отреагировал на свист трибун после отказа продолжать полуфинал АО

Новак не сумел доиграть полуфинал мейджора против Александра Зверева

24 января 2025, 23:55 |
398
1
Джокович отреагировал на свист трибун после отказа продолжать полуфинал АО
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24 января 24-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович не сумел доиграть поединок 1/2 финала Australian Open 2025 против Александра Зверева.

Новак проиграл первый сет на тай-брейке и отказался продолжать матч из-за травмы левого бедра. Серб покидал корт под свист трибун, фанам не понравилось решение теннисиста сняться с игры.

После завершения встречи Новак прокомментировал реакцию болельщиков:

«Люди пришли, заплатили за билеты, ожидали отличного матча и большой битвы, но этого не получили. С этой точки зрения я могу их понять. Я изо всех сил пытаюсь их понять, но не уверен, понимают ли они меня или хотят ли они вообще меня понимать.

Я знаю, как работает мое тело, что чувствую, и знаю, как много отдал этому турниру за последние 20 с лишним лет. Я прервусь здесь, чтобы не наговорить лишнего».

В поддержку Новака во флеш-интервью высказался и Александр Зверев, который попросил более уважительно относиться к легенде тенниса.

ВИДЕО. Фанаты освистали Джоковича после того, как он снялся с полуфинала против Зверева

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Новак Джокович Александр Зверев фанаты болельщики Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Muskrat2
Нехай подякує, що то не шахеди над головою свистять.
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