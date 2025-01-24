Александр ЗВЕРЕВ: «Не надо освистывать игрока, когда он уходит с травмой»

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) во флеш-интервью на корте прокомментировал досрочную победу над Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 7) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2025:

«В первую очередь хочу сказать: ребята, пожалуйста, не надо освистывать игрока, когда он уходит с травмой. Знаю, все заплатили за билеты, все хотят увидеть битву, но Новак Джокович отдал этому спорту абсолютно все. Он выигрывал этот турнир с порванной мышцей живота, с порванной мышцей бедра. И если он снялся, то значит, он просто не может играть.

Я и не думал, что он снимется. По-моему, первый сет прошел на очень высоком уровне. Но бывают травмы, с которыми становится все тяжелее, чем дольше длится матч. На тай-брейке он двигался уже не так хорошо.

Конечно, я рад выйти в финал Australian Open. Но, с другой стороны, я абсолютно честно говорю, что нет никого в Туре, кого я бы уважал больше, чем Новака. Он один из моих самых близких людей в Туре. Я всегда могу попросить у него совета – в прошлом году мы много говорили во время турнира в Шанхае, когда у меня был психологически спад после US Open.

Он всегда готов мне помочь. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения. Изменилась ли моя подготовка к этой игре? Не против Новака. В 2021 году я играл с ним, когда у него был надрыв мышц живота – и он подал 26 эйсов. Сегодня в первом сете я провел один из лучших сетов на турнире и с трудом его выиграл – хотя он был травмирован Может быть, я недостаточно хорош. Или Новак слишком хорош».

24 января Джокович и Зверев вышли на полуфинальный поединок Aus Open. Александр выиграл первый сет на тай-брейке, после чего Ноле отказался продолжать из-за травмы бедра.