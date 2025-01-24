Экс-форвард Металлиста перешел в клуб из Узбекистана, где работает Шацких

Узбекистанский «Пахтакор» объявил о подписании 30-летнего колумбийского форварда Брайана Риаскоса, последним клубом которого был китайский «Циндао Вест Кост».

С южноамериканским легионером «Пахтакор» оформил однолетний контракт.

Футболист уже присоединился к клубу из Узбекистана на сборах в Турции.

В Украине Брайан Риаскос известен по выступлениям за «Металлист», где он играл с лета 2021 года и по начало полномасштабного вторжения российских войск. После колумбиец, используя Annexe 7 ФИФА, выступал за целый ряд других команд, пока наконец в феврале минувшего года оформил полноценный контракт с «Циндао Вест Кост».

Напомним, в «Пахтакоре» работает другая хорошо известная украинским болельщикам футбольная персона – экс-форвард «Динамо» Максим Шацких, который ныне занимает пост вице-президента клуба.