ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Металлиста перешел в китайский Циндао Вест Кост

29-летний центрфорвард «Металлиста» Брайан Риаскос перешел в клуб китайской Суперлиги «Циндао Вест Кост».

Подробности трансфера не сообщаются. По одним данным речь идет об аренде футболиста до конца текущего года, по другим (в частности, Transfermarkt) – о полноценном переходе на правах свободного агента.

Брайан Риаскос перешел в «Металлист» летом 2021 года за 600 тысяч евро. Успел сыграть за харьковчан 18 матчей, в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Риаскос покинул «Металлист», и с тех пор на условиях аренды играл в Швейцарии («Грассхоппер»), Саудовской Аравии («Аль-Халидж»), Португалии («Маритиму») и Турции («Газишехир»).