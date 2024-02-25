Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Металлиста перешел в китайский Циндао Вест Кост
Украина. Первая лига
25 февраля 2024, 14:38 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:11
1561
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Металлиста перешел в китайский Циндао Вест Кост

Брайан Риаскос продолжит карьеру в Поднебесной

25 февраля 2024, 14:38 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:11
1561
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Металлиста перешел в китайский Циндао Вест Кост
ФК Циндао Вест Кост

29-летний центрфорвард «Металлиста» Брайан Риаскос перешел в клуб китайской Суперлиги «Циндао Вест Кост».

Подробности трансфера не сообщаются. По одним данным речь идет об аренде футболиста до конца текущего года, по другим (в частности, Transfermarkt) – о полноценном переходе на правах свободного агента.

Брайан Риаскос перешел в «Металлист» летом 2021 года за 600 тысяч евро. Успел сыграть за харьковчан 18 матчей, в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Риаскос покинул «Металлист», и с тех пор на условиях аренды играл в Швейцарии («Грассхоппер»), Саудовской Аравии («Аль-Халидж»), Португалии («Маритиму») и Турции («Газишехир»).

По теме:
Тренер Руха: «У нашего клуба есть долгосрочная перспектива»
Два топ-вратаря отказались стать одноклубниками Роналду в Аль-Насре
Кепа останется в Ла Лиге? Он может стать одноклубником легенды Реала
Брайан Риаскос Металлист Харьков трансферы чемпионат Китая по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 февраля 2024, 13:45 0
Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Долгожданный домашний матч «Руха»

Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Футбол | 24 февраля 2024, 19:39 4
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги

Неприятный инцидент произошел в контрольном матче

Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Бокс | 25.02.2024, 06:45
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Футбол | 24.02.2024, 18:02
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Бокс | 24.02.2024, 14:31
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 17
Футбол
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
23.02.2024, 22:15 3
Олимпийские игры
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну
Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну
24.02.2024, 14:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем