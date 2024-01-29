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Украина. Первая лига
29 января 2024, 16:57 | Обновлено 29 января 2024, 17:00
1114
0

Источник: Металлист отправил нападающего в аренду в Китай

Брайан Риаскос продолжит карьеру в «Циндао Вест Кост»

29 января 2024, 16:57 | Обновлено 29 января 2024, 17:00
1114
0
Источник: Металлист отправил нападающего в аренду в Китай
ФК Металлист. Брайан Риаскос

Колумбийский нападающий харьковского «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в китайском «Циндао Вест Кост», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, переход 29-летнего футболиста состоится на правах годичной аренды, за которую китайская команда заплатит «Металлисту» неназванную сумму.

Также отмечается, что прошлым летом харьковчане продлили контракт со своим легионером.

Первую половину сезона 2023/24 Брайан Риаскос провел в турецком «Газиантепе», за который отметился 1 забитым мячом в 17 матчах высшего дивизиона страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 550 тысяч евро.

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Брайан Риаскос Металлист Харьков трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины чемпионат Китая по футболу аренда игрока Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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