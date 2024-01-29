Источник: Металлист отправил нападающего в аренду в Китай
Брайан Риаскос продолжит карьеру в «Циндао Вест Кост»
Колумбийский нападающий харьковского «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в китайском «Циндао Вест Кост», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, переход 29-летнего футболиста состоится на правах годичной аренды, за которую китайская команда заплатит «Металлисту» неназванную сумму.
Также отмечается, что прошлым летом харьковчане продлили контракт со своим легионером.
Первую половину сезона 2023/24 Брайан Риаскос провел в турецком «Газиантепе», за который отметился 1 забитым мячом в 17 матчах высшего дивизиона страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 550 тысяч евро.
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