Источник: Металлист отправил нападающего в аренду в Китай

Колумбийский нападающий харьковского «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в китайском «Циндао Вест Кост», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, переход 29-летнего футболиста состоится на правах годичной аренды, за которую китайская команда заплатит «Металлисту» неназванную сумму.

Также отмечается, что прошлым летом харьковчане продлили контракт со своим легионером.

Первую половину сезона 2023/24 Брайан Риаскос провел в турецком «Газиантепе», за который отметился 1 забитым мячом в 17 матчах высшего дивизиона страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 550 тысяч евро.