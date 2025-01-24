Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эльфсборг – Ницца – 1:0. Французы на дне. Видео гола и обзор матча
Лига Европы
Эльфсборг
23.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 января 2025, 14:27 | Обновлено 24 января 2025, 14:32
33
0

Эльфсборг – Ницца – 1:0. Французы на дне. Видео гола и обзор матча

Единственный гол в матче забил Густав Генрикссон

24 января 2025, 14:27 | Обновлено 24 января 2025, 14:32
33
0
Эльфсборг – Ницца – 1:0. Французы на дне. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльфсборг – Ницца

Шведский «Эльфсборг» минимально обыграл французскую «Ниццу» в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы (1:0).

Хозяева активнее начали поединок и имели несколько возможностей открыть счет в матче. Однако в первой половине встречи им этого сделать не удалось — голкипер «Ницци» отразил несколько опасных ударов.

Во втором тайме активнее заиграли гости, но счет во встрече открыла именно шведская команда. На 62-й минуте игры голом в ворота Максима Дюле отличился защитник Густав Генрикссон.

Лига Европы. 7-й тур

Эльфсборг – Ницца – 1:0

Гол: Генрикссон

Видеообзор:

По теме:
Рух – Хартберг – 1:1. Старт сборов в Словении. Видео голов и обзор
«Нервный». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
Мальме – Твенте – 2:3. Неудачные попытки камбэка. Видео голов и обзор
Ницца Эльфсборг Лига Европы видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Футбол | 24 января 2025, 09:07 6
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала

Итальянский инсайдер не верит, что звезда «Челси» сможет вернуться в футбол в ближайшее время

Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Бокс | 23 января 2025, 16:05 1
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона

Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде

Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
Теннис | 24.01.2025, 10:16
Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
Футбол | 24.01.2025, 13:04
ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Футбол | 24.01.2025, 09:03
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
22.01.2025, 22:59 1
Бокс
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 16
Футбол
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
23.01.2025, 15:47
Теннис
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
22.01.2025, 11:02 4
Другие виды
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем