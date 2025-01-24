Эльфсборг – Ницца – 1:0. Французы на дне. Видео гола и обзор матча
Единственный гол в матче забил Густав Генрикссон
Шведский «Эльфсборг» минимально обыграл французскую «Ниццу» в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы (1:0).
Хозяева активнее начали поединок и имели несколько возможностей открыть счет в матче. Однако в первой половине встречи им этого сделать не удалось — голкипер «Ницци» отразил несколько опасных ударов.
Во втором тайме активнее заиграли гости, но счет во встрече открыла именно шведская команда. На 62-й минуте игры голом в ворота Максима Дюле отличился защитник Густав Генрикссон.
Лига Европы. 7-й тур
Эльфсборг – Ницца – 1:0
Гол: Генрикссон
Видеообзор:
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