Эльфсборг – Ницца – 1:0. Французы на дне. Видео гола и обзор матча

Шведский «Эльфсборг» минимально обыграл французскую «Ниццу» в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы (1:0).

Хозяева активнее начали поединок и имели несколько возможностей открыть счет в матче. Однако в первой половине встречи им этого сделать не удалось — голкипер «Ницци» отразил несколько опасных ударов.

Во втором тайме активнее заиграли гости, но счет во встрече открыла именно шведская команда. На 62-й минуте игры голом в ворота Максима Дюле отличился защитник Густав Генрикссон.

Лига Европы. 7-й тур

Эльфсборг – Ницца – 1:0

Гол: Генрикссон

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