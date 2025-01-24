Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья КАРАВАЩЕНКО: «Мои и клубные амбиции совпадают»
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 14:04 |
152
0

Илья КАРАВАЩЕНКО: «Мои и клубные амбиции совпадают»

Новичок «Левого Берега» рассказал о переходе в клуб

24 января 2025, 14:04 |
152
0
Илья КАРАВАЩЕНКО: «Мои и клубные амбиции совпадают»
ФК Левый Берег. Илья Караващенко

Воспитанник «Шахтера» Илья Караващенко стал игроком «Левого Берега». Первую часть сезона голкипер провел в «Мариуполе». Принял участие в 10 матчах. Пропустил 16 мячей и трижды сохранил ворота сухими.

Караващенко в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему выбор пал именно на «Левый Берег». Вратарь уверен, что сможет быстро адаптироваться в новой команде.

«Быстро согласился на предложение киевского клуба. Позвонил агент и рассказал, что меня интересует «Левый Берег». Пообщались с президентом и главным тренером и приняли решение присоединиться к команде. Хочу вместе с клубом развиваться и выходить на новый уровень. Стараюсь проявить себя в элитном дивизионе. Важно, что мои и клубные амбиции совпадают.

Хочу отметить инфраструктуру «Левого Берега». Здесь созданы все условия для профессионального роста футболистов. Понимаю, что конкуренция за место в составе будет существенная, но меня это не пугает. Главное, чтобы здоровье меня не подвело. Будет играть тот, что заслуживает больше всего.

Некоторых ребят из «Левого Берега» знал раньше, в отпуске играли вместе в футбол. Здесь дружеский коллектив и никаких проблем с адаптацией не будет. Стремлюсь проявить свои лучшие качества и принести пользу команде», – сказал голкипер.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» в контрольном матче разобрался с «Металлистом 1925».

По теме:
Левый Берег сыграет в Турции с молдовским клубом
Юрий ТЛУМАК: «Очень рад попасть в Рух»
Эксперт объяснил, как трансфер Сикана повлияет на Пушича в Шахтере
Илья Караващенко Левый Берег Киев Шахтер Донецк Мариуполь чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Сергій Турчак Источник: ФК Левый берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Бокс | 23 января 2025, 16:05 1
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона

Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде

Не Трент и не Салах. Реал начал переговоры о подписании суперзвезды
Футбол | 24 января 2025, 13:43 0
Не Трент и не Салах. Реал начал переговоры о подписании суперзвезды
Не Трент и не Салах. Реал начал переговоры о подписании суперзвезды

Йозуа Киммих может покинуть «Баварию»

Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Футбол | 24.01.2025, 08:19
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
«Продали именно украинца». Эксперт не понял трансфер Сикана в Трабзонспор
Футбол | 24.01.2025, 11:12
«Продали именно украинца». Эксперт не понял трансфер Сикана в Трабзонспор
«Продали именно украинца». Эксперт не понял трансфер Сикана в Трабзонспор
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Теннис | 23.01.2025, 15:47
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 327
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 7
Теннис
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 16
Футбол
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
22.01.2025, 22:59 1
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
22.01.2025, 21:42 205
Футбол
Три сборные Украины по хоккею играют в Дивизионе 1A. Что дальше
Три сборные Украины по хоккею играют в Дивизионе 1A. Что дальше
22.01.2025, 12:05
Хоккей
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем