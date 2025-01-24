Илья КАРАВАЩЕНКО: «Мои и клубные амбиции совпадают»

Воспитанник «Шахтера» Илья Караващенко стал игроком «Левого Берега». Первую часть сезона голкипер провел в «Мариуполе». Принял участие в 10 матчах. Пропустил 16 мячей и трижды сохранил ворота сухими.

Караващенко в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему выбор пал именно на «Левый Берег». Вратарь уверен, что сможет быстро адаптироваться в новой команде.

«Быстро согласился на предложение киевского клуба. Позвонил агент и рассказал, что меня интересует «Левый Берег». Пообщались с президентом и главным тренером и приняли решение присоединиться к команде. Хочу вместе с клубом развиваться и выходить на новый уровень. Стараюсь проявить себя в элитном дивизионе. Важно, что мои и клубные амбиции совпадают.

Хочу отметить инфраструктуру «Левого Берега». Здесь созданы все условия для профессионального роста футболистов. Понимаю, что конкуренция за место в составе будет существенная, но меня это не пугает. Главное, чтобы здоровье меня не подвело. Будет играть тот, что заслуживает больше всего.

Некоторых ребят из «Левого Берега» знал раньше, в отпуске играли вместе в футбол. Здесь дружеский коллектив и никаких проблем с адаптацией не будет. Стремлюсь проявить свои лучшие качества и принести пользу команде», – сказал голкипер.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» в контрольном матче разобрался с «Металлистом 1925».