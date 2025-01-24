Фенербахче – Лион – 0:0. VAR заменил удаление на желтую. Видеообзор матча

Вечером 24 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы 2024/25.

Турецкий Фенербахче и французский Лион разошлись миром (0:0).

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Интересно, что в конце первого тайма был удален защитник гостей Мусса Ниакате, но после просмотра VAR судья заменил красную карточку на желтую.

Лига Европы. 7-й тур, 22 января

Фенербахче (Турция) – Лион (Франция) – 0:0

Видеообзор матча