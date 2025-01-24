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Лига Европы
Фенербахче
23.01.2025 19:45 – FT 0 : 0
Лион
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Лига Европы
24 января 2025, 12:17 | Обновлено 24 января 2025, 12:32
32
0

Фенербахче – Лион – 0:0. VAR заменил удаление на желтую. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы

24 января 2025, 12:17 | Обновлено 24 января 2025, 12:32
32
0
Фенербахче – Лион – 0:0. VAR заменил удаление на желтую. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы 2024/25.

Турецкий Фенербахче и французский Лион разошлись миром (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что в конце первого тайма был удален защитник гостей Мусса Ниакате, но после просмотра VAR судья заменил красную карточку на желтую.

Лига Европы. 7-й тур, 22 января

Фенербахче (Турция) – Лион (Франция) – 0:0

Видеообзор матча

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Лига Европы Фенербахче Лион видео голов и обзор VAR удаление (красная карточка) предупреждение (желтая карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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