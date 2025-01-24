23.01.2025 19:45 – FT 0 : 0
Лига Европы24 января 2025, 12:17 | Обновлено 24 января 2025, 12:32
32
0
Фенербахче – Лион – 0:0. VAR заменил удаление на желтую. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы
24 января 2025, 12:17 | Обновлено 24 января 2025, 12:32
32
0
Вечером 24 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы 2024/25.
Турецкий Фенербахче и французский Лион разошлись миром (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересно, что в конце первого тайма был удален защитник гостей Мусса Ниакате, но после просмотра VAR судья заменил красную карточку на желтую.
Лига Европы. 7-й тур, 22 января
Фенербахче (Турция) – Лион (Франция) – 0:0
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 января 2025, 09:07 3
Итальянский инсайдер не верит, что звезда «Челси» сможет вернуться в футбол в ближайшее время
Бокс | 23 января 2025, 16:05 1
Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде
Футбол | 24.01.2025, 04:51
Футбол | 24.01.2025, 11:50
Бокс | 24.01.2025, 07:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.01.2025, 09:04 4
23.01.2025, 09:56 16
22.01.2025, 09:46 1
23.01.2025, 09:00
23.01.2025, 22:02 12
24.01.2025, 07:25 6
22.01.2025, 21:42 205
23.01.2025, 07:11 4