23.01.2025 19:45 – FT 0 : 0
Лига Европы23 января 2025, 21:49 | Обновлено 23 января 2025, 21:57
87
0
Голевая засуха. Лион сыграл вничью с Фенербахче и попал в топ-3 ЛЕ
Матч закончился со счетом 0:0
23 января 2025, 21:49 | Обновлено 23 января 2025, 21:57
87
0
23 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы между «Фенербахче» и «Лионом».
Игра прошла на стадионе «Улькер Шюкру Сараджоглу» в Стамбуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы не сумели отличиться забитым голом в этом поединке.
В турнирной таблице «Лион», имея в своем активе 14 очков, занимает третье место, на которое он поднялся после этого матча. «Фенербахче» набрал 9 пунктов и занимает 19-ю позицию.
Лига Европы. 7-й тур. 23 января
Фенербахче – Лион – 0:0
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