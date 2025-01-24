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Лига Европы
Будё-Глимт
23.01.2025 19:45 – FT 3 : 1
Маккаби Тель-Авив
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 января 2025, 12:26 |
18
0

Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив – 3:1. Гол от Переца. Видеообзор матча

23 января состоялся поединок 7-го тура Лиги Европы

24 января 2025, 12:26 |
18
0
Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив – 3:1. Гол от Переца. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января состоялись матчи 7-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25.

В Норвегии встретились «Буде-Глимт» и «Маккаби» Тель-Авив. Победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

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В составе хозяев дублем отметился Каспер Гег, еще один гол на счету Хакона Эвьена. За израильскую команду забил ее многолетний лидер - полузащитник Дор Перец.

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! С пенальти забил Каспер Хёг (Будё-Глимт).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон Эвьен (Будё-Глимт).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Маккаби Тель-Авив).
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Буде-Глимт Маккаби Тель-Авив Лига Европы Дор Перец видео голов и обзор
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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