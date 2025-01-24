Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив – 3:1. Гол от Переца. Видеообзор матча

23 января состоялись матчи 7-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25.

В Норвегии встретились «Буде-Глимт» и «Маккаби» Тель-Авив. Победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

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В составе хозяев дублем отметился Каспер Гег, еще один гол на счету Хакона Эвьена. За израильскую команду забил ее многолетний лидер - полузащитник Дор Перец.

Видео голов и обзор матча