Карабах – ФКСБ [Стяуа] – 2:3. Автогол экс-игрока Мариуполя. Видеообзор

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Карабахом» и «ФКСБ» (Стяуа).

Команды играли на Тофик Бахраму в Баку. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Гости в ярком матче победили со счетом 3:2. Экс-игрок «Мариуполя» Джойским Дава, выступающий за румынский коллектив, отличился автоголом. Украинский вингер «Карабаха» Алексей Кащук провел на поле 81 минуту, без результативных действий.

После 7 туров «Карабах» иде на 34-м месте с 3 очками, а «ФКСБ» (Стяуа) на 8-м с 14 баллами.

Лига Европы. 7-й тур

Карабах – ФКСБ (Стяуа) – 2:3

Голы: Андраде, 1, Дава, 40 (автогол) – Шут, 7, 73, Мичулеску, 45+4

Видеообзор матча: