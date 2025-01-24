Карабах – ФКСБ [Стяуа] – 2:3. Автогол экс-игрока Мариуполя. Видеообзор
Румынский клуб поднялся в топ-8 Лиги Европы
В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Карабахом» и «ФКСБ» (Стяуа).
Команды играли на Тофик Бахраму в Баку. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Гости в ярком матче победили со счетом 3:2. Экс-игрок «Мариуполя» Джойским Дава, выступающий за румынский коллектив, отличился автоголом. Украинский вингер «Карабаха» Алексей Кащук провел на поле 81 минуту, без результативных действий.
После 7 туров «Карабах» иде на 34-м месте с 3 очками, а «ФКСБ» (Стяуа) на 8-м с 14 баллами.
Лига Европы. 7-й тур
Карабах – ФКСБ (Стяуа) – 2:3
Голы: Андраде, 1, Дава, 40 (автогол) – Шут, 7, 73, Мичулеску, 45+4
Видеообзор матча:
События матча
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