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Лига Европы
Карабах
23.01.2025 19:45 – FT 2 : 3
ФКСБ
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Лига Европы
24 января 2025, 13:06 | Обновлено 24 января 2025, 13:30
97
0

Карабах – ФКСБ [Стяуа] – 2:3. Автогол экс-игрока Мариуполя. Видеообзор

Румынский клуб поднялся в топ-8 Лиги Европы

24 января 2025, 13:06 | Обновлено 24 января 2025, 13:30
97
0
Карабах – ФКСБ [Стяуа] – 2:3. Автогол экс-игрока Мариуполя. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФКСБ (Стяуа)

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Карабахом» и «ФКСБ» (Стяуа).

Команды играли на Тофик Бахраму в Баку. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Гости в ярком матче победили со счетом 3:2. Экс-игрок «Мариуполя» Джойским Дава, выступающий за румынский коллектив, отличился автоголом. Украинский вингер «Карабаха» Алексей Кащук провел на поле 81 минуту, без результативных действий.

После 7 туров «Карабах» иде на 34-м месте с 3 очками, а «ФКСБ» (Стяуа) на 8-м с 14 баллами.

Лига Европы. 7-й тур

Карабах – ФКСБ (Стяуа) – 2:3

Голы: Андраде, 1, Дава, 40 (автогол) – Шут, 7, 73, Мичулеску, 45+4

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Шут (ФКСБ).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Давид Микулеску (ФКСБ).
41’
ГОЛ ! Автогол забил Джойским Дава Чаконте (ФКСБ).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Шут (ФКСБ).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах).
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Карабах Агдам ФКСБ (Стяуа) Бухарест Джойским Дава Лига Европы Мариуполь Алексей Кащук видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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