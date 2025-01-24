Виктория Пльзень – Андерлехт – 2:0. Очередной гол Аду. Видеообзор матча
23 января состоялся поединок 7-го тура Лиги Европы
23 января состоялись матчи 7-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25.
В Чехии встретились «Виктория Пльзень» и «Андерлехт». Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.
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Первый гол в матче был забит уже на 3-й минуте – отличился Лукаш Черв. Под занавес первого тайма преимущество чешской команды удвоил ганский нападающий Принс Аду – бывший игрок «Кривбасса». Он имеет 3 гола и 2 ассиста в 6 матчах Лиги Европы в составе «Виктории».
Видео голов и обзор матча
События матча
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