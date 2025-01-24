Львовские «Карпаты» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет венгерский клуб «Кечкемет».

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Товарищеский матч львовский команды запланирован на 24 января в 10:00 в Турции.

Карпаты – Кечкемет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция