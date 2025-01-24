24.01.2025 10:00 – 34’ 2 : 0
Украина. Премьер лига24 января 2025, 11:00 |
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Карпаты – Кечкемет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
24 января 2025, 11:00 |
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Львовские «Карпаты» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды будет венгерский клуб «Кечкемет».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 24 января в 10:00 в Турции.
Карпаты – Кечкемет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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