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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
24.01.2025 10:00 – 34 2 : 0
Кечкемет
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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 11:00 |
103
0

Карпаты – Кечкемет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

24 января 2025, 11:00 |
103
0
Карпаты – Кечкемет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Львовские «Карпаты» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет венгерский клуб «Кечкемет».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 24 января в 10:00 в Турции.

Карпаты – Кечкемет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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