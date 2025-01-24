Начали с победы. Карпаты в первом матче на сборах разгромили венгров

«Карпаты» провели первый спарринг на сборах в Турции. Соперником команды Владислава Лупашко стал венгерский «Кечкемет». Клуб прошлый чемпионат Венгрии завершил на шестой позиции, а в нынешнем идет на последнем месте.

Серьезного сопротивления «Кечкемет» не оказал. Уже к середине первого тайма «Карпаты» вели с разницей в два мяча. Отличились Мирошниченко и Шах. А в начале второй половины матча игрок венгерского клуба срезал мяч в свои ворота.

Товарищеский матч. 24 января. Турция.

«Карпаты» – «Кечкемет» – 3:0

Голы: Мирошниченко, 15, Шах, 23, Беленьеши (автогол), 55.