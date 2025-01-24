Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Начали с победы. Карпаты в первом матче на сборах разгромили венгров
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 12:15 |
210
0

Начали с победы. Карпаты в первом матче на сборах разгромили венгров

Клуб УПЛ разобрался с «Кечкеметом»

24 января 2025, 12:15 |
210
0
Начали с победы. Карпаты в первом матче на сборах разгромили венгров
ФК Карпаты

«Карпаты» провели первый спарринг на сборах в Турции. Соперником команды Владислава Лупашко стал венгерский «Кечкемет». Клуб прошлый чемпионат Венгрии завершил на шестой позиции, а в нынешнем идет на последнем месте.

Серьезного сопротивления «Кечкемет» не оказал. Уже к середине первого тайма «Карпаты» вели с разницей в два мяча. Отличились Мирошниченко и Шах. А в начале второй половины матча игрок венгерского клуба срезал мяч в свои ворота.

Товарищеский матч. 24 января. Турция.

«Карпаты» – «Кечкемет» – 3:0

Голы: Мирошниченко, 15, Шах, 23, Беленьеши (автогол), 55.

По теме:
Без просмотра. Немецкий клуб хотел перехватить защитника у Динамо
Карпаты – Кечкемет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодой форвард Динамо: «После сбора хочу остаться в первой команде»
Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Кечкемет
Сергій Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Теннис | 24 января 2025, 07:25 6
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open

Новак проиграл Александру первый сет на тай-брейке и снялся с поединка

ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим
Футбол | 24 января 2025, 04:51 7
ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим
ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим

Теперь всё окончательно прояснилось

Трюк Дешама: предвестник триумфа или фиаско сборной Франции на ЧМ-2026?
Футбол | 24.01.2025, 11:50
Трюк Дешама: предвестник триумфа или фиаско сборной Франции на ЧМ-2026?
Трюк Дешама: предвестник триумфа или фиаско сборной Франции на ЧМ-2026?
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Бокс | 24.01.2025, 07:53
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Теннис | 23.01.2025, 14:24
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 8
Футбол
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 16
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
22.01.2025, 11:02 4
Другие виды
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
22.01.2025, 21:42 205
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
22.01.2025, 16:05 3
Бокс
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
23.01.2025, 15:47
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем