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Лига Европы
23 января 2025, 18:37 | Обновлено 23 января 2025, 18:50
697
0

В старте ли Яремчук? Известны стартовые составы на матч Порту – Олимпиакос

Матч 7-го тура Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени

23 января 2025, 18:37 | Обновлено 23 января 2025, 18:50
697
0
В старте ли Яремчук? Известны стартовые составы на матч Порту – Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В четверг, 23 января, состоится матч 7-го тура Лиги Европы между «Порту» и «Олимпиакосом».

Матч пройдет на Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры огласили стартовые составы своих команд. Украинский нападающий гостей Роман Яремчук начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Порту» – «Олимпиакос»:

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Олимпиакос Пирей Порту Роман Яремчук стартовые составы Лига Европы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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