В старте ли Яремчук? Известны стартовые составы на матч Порту – Олимпиакос

В четверг, 23 января, состоится матч 7-го тура Лиги Европы между «Порту» и «Олимпиакосом».

Матч пройдет на Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры огласили стартовые составы своих команд. Украинский нападающий гостей Роман Яремчук начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Порту» – «Олимпиакос»: