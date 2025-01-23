Лига Европы23 января 2025, 18:37 | Обновлено 23 января 2025, 18:50
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В старте ли Яремчук? Известны стартовые составы на матч Порту – Олимпиакос
Матч 7-го тура Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени
23 января 2025, 18:37 | Обновлено 23 января 2025, 18:50
697
0
В четверг, 23 января, состоится матч 7-го тура Лиги Европы между «Порту» и «Олимпиакосом».
Матч пройдет на Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры огласили стартовые составы своих команд. Украинский нападающий гостей Роман Яремчук начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Порту» – «Олимпиакос»:
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