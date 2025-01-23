Киз лишила Свентек шансов возглавить рейтинг WTA по итогам Australian Open

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) потеряла шансы возглавить мировой рейтинг по итогам Открытого чемпионата Австралии 2025.

Первой ракеткой мира после Australian Open останется «нейтралка» Арина Соболенко. Даже если Соболенко не сумеет защитить трофей, то она все равно будет опережать Игу на 186 очков.

Для того, чтобы Ига стала первой ракеткой после АО-2025, ей нужно было переиграть Мэдисон Киз в полуфинале, а затем одолеть Соболенко в поединке за титул.

Однако Киз выбила Свентек в трех сетах и пробилась в финал мейджора. Соболенко, в свою очередь, в полуфинале справилась с Паулой Бадосой.