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  4. Киз лишила Свентек шансов возглавить рейтинг WTA по итогам Australian Open
Australian Open
23 января 2025, 16:03 |
434
0

Киз лишила Свентек шансов возглавить рейтинг WTA по итогам Australian Open

Арина Соболенко останется первой ракеткой мира после австралийского мейджора

23 января 2025, 16:03 |
434
0
Киз лишила Свентек шансов возглавить рейтинг WTA по итогам Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) потеряла шансы возглавить мировой рейтинг по итогам Открытого чемпионата Австралии 2025.

Первой ракеткой мира после Australian Open останется «нейтралка» Арина Соболенко. Даже если Соболенко не сумеет защитить трофей, то она все равно будет опережать Игу на 186 очков.

Для того, чтобы Ига стала первой ракеткой после АО-2025, ей нужно было переиграть Мэдисон Киз в полуфинале, а затем одолеть Соболенко в поединке за титул.

Однако Киз выбила Свентек в трех сетах и пробилась в финал мейджора. Соболенко, в свою очередь, в полуфинале справилась с Паулой Бадосой.

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Ига Свёнтек Арина Соболенко Мэдисон Киз рейтинг WTA Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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