23 января проходит полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 между Мэдисон Киз (США, WTA 14) и Игой Свентек (Польша, WTA 2).

Первую партию Ига забрала со счетом 7:5. Девушки сделали 7 брейков на двоих. В 10-м гейме Киз на подаче допустила нелепую ошибку – из выгодной позиции мощно пробила смэш в сетку. Несмотря на фейл, Киз выиграла следующий поинт и забрала гейм.

Мэдисон сумела перевести игру в решающую третью партию, выиграв второй сет со счетом 6:1.

Победительница матча в финале сыграет против Арины Соболенко, которая ранее одолела Паулу Бадосу.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Киз – Свентек.

ВИДЕО. Фейл дня. 14-я ракетка в полуфинале Aus Open влупила смэш в сетку