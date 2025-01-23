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Australian Open
23 января 2025, 13:55 | Обновлено 23 января 2025, 14:31
1035
0

ВИДЕО. Фейл дня. 14-я ракетка в полуфинале Aus Open влупила смэш в сетку

Мэдисон Киз играет против Иги Свентек за выход в решающий поединок мейджора

23 января 2025, 13:55 | Обновлено 23 января 2025, 14:31
1035
0
ВИДЕО. Фейл дня. 14-я ракетка в полуфинале Aus Open влупила смэш в сетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

23 января проходит полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 между Мэдисон Киз (США, WTA 14) и Игой Свентек (Польша, WTA 2).

Первую партию Ига забрала со счетом 7:5. Девушки сделали 7 брейков на двоих. В 10-м гейме Киз на подаче допустила нелепую ошибку – из выгодной позиции мощно пробила смэш в сетку. Несмотря на фейл, Киз выиграла следующий поинт и забрала гейм.

Мэдисон сумела перевести игру в решающую третью партию, выиграв второй сет со счетом 6:1.

Победительница матча в финале сыграет против Арины Соболенко, которая ранее одолела Паулу Бадосу.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Киз – Свентек.

ВИДЕО. Фейл дня. 14-я ракетка в полуфинале Aus Open влупила смэш в сетку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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