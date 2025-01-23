ВИДЕО. Фейл дня. 14-я ракетка в полуфинале Aus Open влупила смэш в сетку
Мэдисон Киз играет против Иги Свентек за выход в решающий поединок мейджора
23 января проходит полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 между Мэдисон Киз (США, WTA 14) и Игой Свентек (Польша, WTA 2).
Первую партию Ига забрала со счетом 7:5. Девушки сделали 7 брейков на двоих. В 10-м гейме Киз на подаче допустила нелепую ошибку – из выгодной позиции мощно пробила смэш в сетку. Несмотря на фейл, Киз выиграла следующий поинт и забрала гейм.
Мэдисон сумела перевести игру в решающую третью партию, выиграв второй сет со счетом 6:1.
Победительница матча в финале сыграет против Арины Соболенко, которая ранее одолела Паулу Бадосу.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Киз – Свентек.
ВИДЕО. Фейл дня. 14-я ракетка в полуфинале Aus Open влупила смэш в сетку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Человек, которого можно назвать отцом украинского скелетона, дал откровенное интервью Sport.ua
Горняки обыграли французский Брест, но надежды на плей-офф призрачные