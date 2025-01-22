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  4. Салах обогнал Анри по количеству голевых действий в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
22 января 2025, 18:44 | Обновлено 22 января 2025, 19:22
218
0

Салах обогнал Анри по количеству голевых действий в Лиге чемпионов

В матче против «Лилля» египтянин оформил свое 68-е результативное действие

22 января 2025, 18:44 | Обновлено 22 января 2025, 19:22
218
0
Салах обогнал Анри по количеству голевых действий в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Ливерпуль» и «Лилль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» (2:1). Забитыми мячами отметились Мохамед Салах, Джонатан Дэвид и Харви Эллиотт.

Гол в ворота «Лилля» стал для Салаха 68-м результативным действием в Лиге чемпионов (47 голов, 17 ассистов). По этому показателю вингер «Ливерпуля» обошел легенду «Арсенала» и сборной Франции – Тьерри Анри (67).

В текущем розыгрыше ЛЧ египтянин провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице соревнования, выиграв все матчи (7 побед, 0 ничьих, 0 поражений).

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Мохамед Салах Тьерри Анри Ливерпуль Лилль Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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