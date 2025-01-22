Салах обогнал Анри по количеству голевых действий в Лиге чемпионов

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Ливерпуль» и «Лилль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» (2:1). Забитыми мячами отметились Мохамед Салах, Джонатан Дэвид и Харви Эллиотт.

Гол в ворота «Лилля» стал для Салаха 68-м результативным действием в Лиге чемпионов (47 голов, 17 ассистов). По этому показателю вингер «Ливерпуля» обошел легенду «Арсенала» и сборной Франции – Тьерри Анри (67).

В текущем розыгрыше ЛЧ египтянин провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице соревнования, выиграв все матчи (7 побед, 0 ничьих, 0 поражений).