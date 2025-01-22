БАРТУЛОВИЧ: «Дали всем нашим игрокам возможность сыграться»

«Заря», как и большинство клубов УПЛ, подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. В среду, 21 января, команда Младена Бартуловича сыграла контрольный матч с «Вислой» Краков. «Заря» забила первой, но затем дважды пропустила и проиграла 1:2.

Тренер «Зари» Младен Бартулович получил много полезной информации. Команде есть над чем работать на тренировках.

«По моему мнению, очень интересный информативный матч для нас, мы играли после больших нагрузок. Мы много беговой работы сделали за эти 10 дней, как мы собрались. Оно было видно, что ребятам тяжело, но частично мы довольны, как они действовали. Были тоже нехорошие моменты, которые будем разбирать, исправлять на тренировках. Сыграли смешанным составом и дали всем нашим игрокам возможность сыграться сегодня.

Маткевич? Он очень талантливый молодой игрок, и мне он очень нравится. Он может сыграть нестандартно, и нам нужны такие игроки. По моему мнению, он может еще прогрессировать, пространство для этого есть.

Как всегда, на сборах нужно много работать и ребята много работы проделали за этих там 5-6 дней, которые мы провели в Турции. Здесь хорошие условия у нас и можем работать над важными элементами игры. Улучшилось еще состояние в коллективе. Скажем так, это видим и мы, и футболисты. Ребята хорошо ладят между собой и на этом нужно делать коллектив в будущем.

Будут ли еще новички? Мы ищем новых игроков, но не хотим брать, только чтобы кого-то там взять. А ищем именно игроков, которые могут усилить нас».

Ранее сообщалось, что скандальный экс-вингер «Зари» продолжит карьеру в Гондурасе.