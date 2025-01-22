Не удержали преимущество. Зоря проиграла первый матч на сборах
Украинский клуб проиграл «Висле» Краков со счетом 1:2
«Заря» провела первый из запланированных на турецких сборах матчей. Соперником стал польский клуб «Висла» Краков.
Счет в матче на 12-й минуте открыл Владимир Белоцерковец. Игрок является воспитанником команды и выступал за луганчан в сезонах 2019/20 и 2020/21. «Висла» отыгралась на 38-й минуте благодаря реализованному Родадо пенальти. В начале второго тайма Зволинский вывел польскую команду вперед. Спастись от поражения «Заре» не удалось.
Товарищеский матч. 22 января, Турция.
«Заря» (Луганск, Украина) – «Висла» (Краков, Польша) – 1:2
Голы: Белоцерковец (12) – Родадо (38, с пенальти), Зволинский (50).
Заря (1-й тайм): Турбаевский, Василец, Джордан, Вантух, Тронтель, Попара, Яцик, Кораблин, Вакула, Белоцерковец, Будковский (К).
Заря (2-й тайм): Сапутин, Эскинья, Нваэзе, Гусев, Кирюханцев, Дришлюк, Мичин, Маткевич, Горбач, Слесарь, Супряга.
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