Клуб УПЛ Заря проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником луганской команды является польский клуб «Висла» Краков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 22 января в 14:00.

Видеотрансляцию проводит луганский клуб на YouTube.

Заря Луганск – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча