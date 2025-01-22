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Украина. Премьер лига22 января 2025, 10:48 | Обновлено 22 января 2025, 10:54
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Заря Луганск – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
22 января 2025, 10:48 | Обновлено 22 января 2025, 10:54
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Клуб УПЛ Заря проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником луганской команды является польский клуб «Висла» Краков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 22 января в 14:00.
Видеотрансляцию проводит луганский клуб на YouTube.
Заря Луганск – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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