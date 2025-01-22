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Товарищеские матчи
Заря
22.01.2025 14:00 - : -
Висла Краков
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 10:48 | Обновлено 22 января 2025, 10:54
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0

Заря Луганск – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

22 января 2025, 10:48 | Обновлено 22 января 2025, 10:54
50
0
Заря Луганск – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

Клуб УПЛ Заря проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником луганской команды является польский клуб «Висла» Краков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 22 января в 14:00.

Видеотрансляцию проводит луганский клуб на YouTube.

Заря Луганск – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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