Защитник Ингульца: «Кобин убирает людей, которые дольше всего в команде»

Защитник «Ингульца» Максим Мельничук рассказал о конфликте с главным тренером клуба Василием Кобиным, а также поделился мнением о возможных причинах отстранения нескольких футболистов:

– Проблемы начались, когда сменили тренерский штаб. сразу было ясно, что что-то не так. Вы знаете, как работает Кобин. В каждой команде убирает пару людей, которые дольше всего в ней находятся. Так и с нами вышло. С самого начала было видно, что он ищет до чего докопаться. Так понемногу, а потом сразу решил пятерых отстранить.

– У вас есть этому какое-нибудь объяснение?

– Честно, я вообще понятия не имею. Конфликта никакого не было. Мы вообще пытались... Ну вот Козак с ним каждый день общался и рассказывал, какие здесь правила, что в этом клубе нужно делать, как разговаривать с президентом. Каждый день они общались и так получилось, что Козака тоже убрали. Объяснили это тем, что мы мешали тренировочному процессу. Наверное, Кобину нужны люди, которые будут просто молчать и тренироваться. Не знаю, – поделился мнением Мельничук.

Ранее сообщалось, что в клубе УПЛ могли появиться финансовые трудности – некоторым игрокам три месяца не платят зарплату.