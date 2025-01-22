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  4. Защитник Ингульца: «Кобин убирает людей, которые дольше всего в команде»
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 15:50 |
285
0

Защитник Ингульца: «Кобин убирает людей, которые дольше всего в команде»

Максим Мельничук рассказал об отстранении футболистов от работы с основой

22 января 2025, 15:50 |
285
0
Защитник Ингульца: «Кобин убирает людей, которые дольше всего в команде»
ФК Ингулец. Василий Кобин

Защитник «Ингульца» Максим Мельничук рассказал о конфликте с главным тренером клуба Василием Кобиным, а также поделился мнением о возможных причинах отстранения нескольких футболистов:

– Проблемы начались, когда сменили тренерский штаб. сразу было ясно, что что-то не так. Вы знаете, как работает Кобин. В каждой команде убирает пару людей, которые дольше всего в ней находятся. Так и с нами вышло. С самого начала было видно, что он ищет до чего докопаться. Так понемногу, а потом сразу решил пятерых отстранить.

– У вас есть этому какое-нибудь объяснение?

– Честно, я вообще понятия не имею. Конфликта никакого не было. Мы вообще пытались... Ну вот Козак с ним каждый день общался и рассказывал, какие здесь правила, что в этом клубе нужно делать, как разговаривать с президентом. Каждый день они общались и так получилось, что Козака тоже убрали. Объяснили это тем, что мы мешали тренировочному процессу. Наверное, Кобину нужны люди, которые будут просто молчать и тренироваться. Не знаю, – поделился мнением Мельничук.

Ранее сообщалось, что в клубе УПЛ могли появиться финансовые трудности – некоторым игрокам три месяца не платят зарплату.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Василий Кобин Максим Мельничук
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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