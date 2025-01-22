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  4. Олег ШАНДРУК: «Как команда, мы неплохо выглядели»
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 15:11 |
132
0

Олег ШАНДРУК: «Как команда, мы неплохо выглядели»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал результат первого контрольного матча на сборах

22 января 2025, 15:11 |
132
0
Олег ШАНДРУК: «Как команда, мы неплохо выглядели»
НК Верес. Олег Шандрук

«Верес» подготовку ко второй части проводит в Турции. 21 января украинский клуб сыграл контрольный матч с командой польской Экстраклясы ГКС Катовице. «Верес» продемонстрировал результативный футбол, но уступил со счетом 3:4. Оценку спаррингу дал главный тренер «Вереса» Олег Шандрук.

«Это был очень информативный матч. Мы много забили. К сожалению, много пропустили тоже. ГКС Катовице – очень хороший соперник, который уже находится на завершающей стадии сборов. Физически и тактически они были готовы к этой игре немного лучше.

Мы получили много материалов для работы. Понимаем, над чем мы должны работать. Это только первая игра на сборах.

Я сторонник того, что нужно всегда играть с сильными соперниками. Чтобы мы видели свои проблемные стороны.

На самом деле мы неплохо выглядели, как команда. И в обороне, и в атаке. К сожалению, пропустили трижды после стандартов – это для нас информация для размышлений. Будем над этим работать».

Ранее сообщалось, что «Верес» выкупит контракт лидера и ведет переговоры о продаже двух игроков.

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Катовице контрольные матчи УПЛ Олег Шандрук
Сергій Турчак Источник: ФК Верес
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