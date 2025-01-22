Олег ШАНДРУК: «Как команда, мы неплохо выглядели»

«Верес» подготовку ко второй части проводит в Турции. 21 января украинский клуб сыграл контрольный матч с командой польской Экстраклясы ГКС Катовице. «Верес» продемонстрировал результативный футбол, но уступил со счетом 3:4. Оценку спаррингу дал главный тренер «Вереса» Олег Шандрук.

«Это был очень информативный матч. Мы много забили. К сожалению, много пропустили тоже. ГКС Катовице – очень хороший соперник, который уже находится на завершающей стадии сборов. Физически и тактически они были готовы к этой игре немного лучше.

Мы получили много материалов для работы. Понимаем, над чем мы должны работать. Это только первая игра на сборах.

Я сторонник того, что нужно всегда играть с сильными соперниками. Чтобы мы видели свои проблемные стороны.

На самом деле мы неплохо выглядели, как команда. И в обороне, и в атаке. К сожалению, пропустили трижды после стандартов – это для нас информация для размышлений. Будем над этим работать».

Ранее сообщалось, что «Верес» выкупит контракт лидера и ведет переговоры о продаже двух игроков.