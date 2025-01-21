Показали результативный футбол. Верес проиграл первый матч на сборах

«Верес» провел контрольный матч с клубом польской Экстраклясы ГКС Катовице. Польская команда в прошлом сезоне стала второй в чемпионате Первой лиги 2023/2024. Первую часть сезона 2024/2025 в польской элите ГКС завершил на десятой позиции. У команды 6 побед, 5 ничьих, 7 поражений.

«Верес» вышел вперед на 29-й минуте. Первый гол команды на сборах забил Марко Мрвальевич. Еще до перерыва игрок соперника Галан оформил дубль.

Дмитрий Годя и Руслан Степанюк в начале второго тайма снова вывели «Верес» вперед. Однако ГКС забил дважды и одержал победу. На сборах в Турции у «Вереса» запланированы еще 8 контрольных матчей.

Товарищеский матч. 21 января. Турция.

ГКС Катовице – Верес – 4:3

Голы: Галан (37, 42), Ярошек (67), Комор (88) – Мрвальевич (29), Годя (49), Степанюк (54).