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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 17:12 | Обновлено 21 января 2025, 17:13
114
0

Показали результативный футбол. Верес проиграл первый матч на сборах

ГКС Катовице одержал победу в голевой перестрелке

21 января 2025, 17:12 | Обновлено 21 января 2025, 17:13
114
0
Показали результативный футбол. Верес проиграл первый матч на сборах
НК Верес

«Верес» провел контрольный матч с клубом польской Экстраклясы ГКС Катовице. Польская команда в прошлом сезоне стала второй в чемпионате Первой лиги 2023/2024. Первую часть сезона 2024/2025 в польской элите ГКС завершил на десятой позиции. У команды 6 побед, 5 ничьих, 7 поражений.

«Верес» вышел вперед на 29-й минуте. Первый гол команды на сборах забил Марко Мрвальевич. Еще до перерыва игрок соперника Галан оформил дубль.

Дмитрий Годя и Руслан Степанюк в начале второго тайма снова вывели «Верес» вперед. Однако ГКС забил дважды и одержал победу. На сборах в Турции у «Вереса» запланированы еще 8 контрольных матчей.

Товарищеский матч. 21 января. Турция.

ГКС Катовице – Верес – 4:3

Голы: Галан (37, 42), Ярошек (67), Комор (88) – Мрвальевич (29), Годя (49), Степанюк (54).

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы стартовые составы Катовице контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: Instagram
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