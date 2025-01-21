Верес проводит первый спарринг в Турции. Стартовые составы

«Верес» встретится с клубом польской Экстраклясы - ГКС Катовице. Нынешний сезон – первый для ГКС по возвращении в элиту польского футбола. Команда из Катовице стала второй в чемпионате Первой лиги 2023/2024. Первую часть сезона 2024/2025 в польской Экстраклясе ГКС завершил на десятой позиции: 6 побед, 5 ничьих, 7 поражений.

В Турции подопечные Олега Шандрука проведут 9 спаррингов. В составе команды бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Харатин, прошедшей осенью выступавший за «Колос» и «Колос-2». На собрание поехал также Илья Козубенко, принадлежащий «Вересу», но игравший на правах аренды за «Скалу 1911».