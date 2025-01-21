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Товарищеские матчи
Верес
21.01.2025 15:00 – 49 2 : 2
Катовице
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 15:00 | Обновлено 21 января 2025, 15:11
642
0

Верес проводит первый спарринг в Турции. Стартовые составы

Смотрите 21 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

21 января 2025, 15:00 | Обновлено 21 января 2025, 15:11
642
0
Верес проводит первый спарринг в Турции. Стартовые составы
НК Верес

«Верес» встретится с клубом польской Экстраклясы - ГКС Катовице. Нынешний сезон – первый для ГКС по возвращении в элиту польского футбола. Команда из Катовице стала второй в чемпионате Первой лиги 2023/2024. Первую часть сезона 2024/2025 в польской Экстраклясе ГКС завершил на десятой позиции: 6 побед, 5 ничьих, 7 поражений.

В Турции подопечные Олега Шандрука проведут 9 спаррингов. В составе команды бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Харатин, прошедшей осенью выступавший за «Колос» и «Колос-2». На собрание поехал также Илья Козубенко, принадлежащий «Вересу», но игравший на правах аренды за «Скалу 1911».

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Верес Ровно Катовице товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ стартовые составы учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: ФК Верес
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