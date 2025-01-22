21.01.2025 22:00 – FT 1 : 3
Лига чемпионов22 января 2025, 05:23 | Обновлено 22 января 2025, 06:14
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Слован – Штутгарт – 1:3. Дубль Левелинга. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
22 января 2025, 05:23 | Обновлено 22 января 2025, 06:14
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Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
Немецкий «Штутгарт» на выезде обыграл «Слован» из Братиславы со счетом 3:1.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Гости забили три гола, а пропустили в свои ворота только один.
Украинский хавбек «Слована» Даниил Игнатенко не попал в заявку на матч.
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Слован Братислава (Словакия) – Штутгарт (Германия) – 1:3
Голы: Метсоко, 85 – Левелинг, 11, 36, Ридер, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Ридер (Штутгарт).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Иджесси Метсоко (Слован Братислава).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт).
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