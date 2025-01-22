Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Немецкий «Штутгарт» на выезде обыграл «Слован» из Братиславы со счетом 3:1.

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Гости забили три гола, а пропустили в свои ворота только один.

Украинский хавбек «Слована» Даниил Игнатенко не попал в заявку на матч.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Слован Братислава (Словакия) – Штутгарт (Германия) – 1:3

Голы: Метсоко, 85 – Левелинг, 11, 36, Ридер, 87

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