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Лига Чемпионов
Слован Братислава
21.01.2025 22:00 – FT 1 : 3
Штутгарт
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Лига чемпионов
22 января 2025, 05:23 | Обновлено 22 января 2025, 06:14
55
0

Слован – Штутгарт – 1:3. Дубль Левелинга. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 05:23 | Обновлено 22 января 2025, 06:14
55
0
Слован – Штутгарт – 1:3. Дубль Левелинга. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Немецкий «Штутгарт» на выезде обыграл «Слован» из Братиславы со счетом 3:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости забили три гола, а пропустили в свои ворота только один.

Украинский хавбек «Слована» Даниил Игнатенко не попал в заявку на матч.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Слован Братислава (Словакия) – Штутгарт (Германия) – 1:3

Голы: Метсоко, 85 – Левелинг, 11, 36, Ридер, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Ридер (Штутгарт).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Иджесси Метсоко (Слован Братислава).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт).
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Лига чемпионов Слован Братислава Штутгарт видео голов и обзор Даниил Игнатенко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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