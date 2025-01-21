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Лига Чемпионов
Слован Братислава
21.01.2025 22:00 – FT 1 : 3
Штутгарт
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Лига чемпионов
21 января 2025, 23:54 | Обновлено 22 января 2025, 00:00
163
0

Украинец не попал в заявку. Штутгарт с дублем Левелинга одолел Слован

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу немецкой команды

21 января 2025, 23:54 | Обновлено 22 января 2025, 00:00
163
0
Украинец не попал в заявку. Штутгарт с дублем Левелинга одолел Слован
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Слованом» и «Штутгартом».

Гра прошла на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

За гостей дублем отметился нападающий Джейми Левелинг и забитым мячом хавбека Фабиана Ридера. Хозяева ответили голом форварда Идьесси Метсоко.

Украинский хавбек «Слована» Даниил Игнатенко не попал в заявку на матч.

В турнирной таблице «Штутгарт», имея в своем активе 10 очков, занимает 21-е место. «Слован» набрал 0 пунктов и занимает 35-ю позицию.

Лига чемпионов. 7-й тур. 21 января

Слован – Штутгарт – 1:3

Голы: Метсоко, 85 – Левелинг, 11, 36, Ридер, 87

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Іван Распутін Sport.ua
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